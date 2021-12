22/12/2021 - 18:00

Une activité 2020/21 en fort rebond : +17%

Des résultats en amélioration

Des investissements en progression

Un plan de recrutement ambitieux

Une bonne orientation commerciale pour un nouvel exercice en croissance

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses résultats pour l'exercice 2020/21 (du 01/09/20 au 31/08/21). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 10 décembre 2021.

Données en K€ - (normes françaises) 2020/21 2019/20 Variation Chiffre d'affaires 202 310 172 869 +17% Excédent Brut d'Exploitation 32 862 21 332 +54% Résultat d'Exploitation 23 531 12 378 +90% Résultat financier (476) (960) - Résultat courant 23 056 11 417 X2 Résultat exceptionnel 264 6 010 - Résultat net de l'ensemble consolidé 10 928 7 475 +46% Résultat net part du Groupe 11 606 7 118 +63% Dont Intéressement & participation 5 057 3 273 +56%



Forte amélioration de la performance opérationnelle

Malgré un premier semestre 2020/21 encore marqué par la crise sanitaire mondiale, le Groupe Fountaine Pajot a rebondi avec un niveau de croissance de +17% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, porté par un rythme d'innovations soutenu et un engagement fort et constant de l'ensemble des collaborateurs permettant des accélérations successives en production.

Fountaine Pajot affiche une nette progression de ses résultats, et retrouve un niveau d'exploitation d'avant crise. Les tensions sur le prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement liées à la reprise de l'activité mondiale, n'ont impacté que très marginalement l'exercice 2020/21. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation de 32,9 M€ est en croissance de +54%. L'intéressement et la participation versés aux salariés progresse de +56%.

Ainsi, le résultat net part du Groupe 2020/21 s'améliore de +63% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 11,6 M€ contre 7,1 M€ en 2019/20.



Une structure financière toujours solide

En K€ 31/08/21 31/08/20 En K€ 31/08/21 31/08/20 Immobilisations 82 091 85 029 Capitaux propres 62 690 54 435 Stocks 25 512 22 708 Provisions & impôts différés 8 997 9 054 Créances clients et autres créances 7 024 8 069 Dettes financières 34 725 42 393 Disponibilités 104 003 62 654 Fournisseurs et comptes rattachés 15 090 10 215 Total Actif 218 631 178 460 Autres dettes

Dont acomptes clients 97 129

74 678 62 361

45 084 Total Passif 218 631 178 460



Au 31 août 2021, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 61,8 M€, grâce à une marge brute d'autofinancement après impôts à 24 M€ et une baisse du Besoin en Fonds de Roulement à 37,8 M€, favorisée par le niveau d'acomptes clients reçus.

Les investissements 2020/21 sont restés soutenus à 10,1 M€ et ont principalement porté sur le réaménagement d'une partie des ateliers, et sur les nouveautés avec :

le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile,

le MY4.S, dans la gamme Motor Yachts, sélectionné pour le prix du « Meilleur Power Catamaran »,

le D470, nouveau monocoque nominé et récompensé internationalement

le D61 , nominé pour le bateau de l'année 2022 par les revues US Sail Magazine et Cruising World.



Perspectives 2021/22 : bonne orientation de la dynamique commerciale

Dans un contexte de reprise des salons nautiques, le Groupe Fountaine Pajot poursuit son rythme de développement et dévoile pour la première fois 3 nouveautés : dans la gamme des catamarans à voile, le Tanna 47 et un nouveau voilier de 51 pieds qui sera présenté au printemps, et un nouveau monocoque, le Dufour 32, qui vient d'être primé, Voilier de l'année 2022, par Voile Magazine.

Fountaine Pajot et Dufour évoluent dans un environnement toujours porteur, bénéficiant d'une confiance forte de la clientèle dans la qualité des produits et des marques du Groupe. Ainsi, le portefeuille de commandes reste très bien orienté et permet d'anticiper une nouvelle année de croissance.

Par ailleurs, grâce à la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs, Fountaine Pajot adapte ses capacités opérationnelles pour répondre au mieux aux enjeux actuels : régularité des approvisionnements et fortes augmentations subies sur les prix d'achats.

Après 80 recrutements réalisés sur ces premiers mois d'activité , ce sont de nouveau plus de 150 personnes qui sont recherchées, afin de faire face à la forte demande.



Calendrier de communication :

Perspectives 2021/22 et carnet de commandes

Réunion de présentation des résultats 2020/21 Le 13 janvier 2022

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME