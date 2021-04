26/04/2021 - 18:00

Bonne tenue de l'activité au premier semestre malgré la crise sanitaire

Un portefeuille de commandes bien orienté à 194 M€ soit + 10%

Une année 2020/21 attendue en croissance à deux chiffres

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/21).



Données en M€ (normes françaises) 2019/20 2020/21 Variation Chiffre d'affaires du 1er semestre 93,4 84,5 -9,5%



Une activité solide dans un contexte de crise sanitaire sans précédent

Au titre du premier semestre de l'exercice 2020/21 (du 1er septembre 2020 au 28 février 2021), le Groupe Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 84,5 M€, en recul limité de 9,5%, démontrant ainsi la résistance de son activité dans un contexte conjoncturel incertain.

Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45 et Alégria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 430) portent l'activité du Groupe sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 92% des ventes à l'export. Ainsi, le Groupe enregistre une forte dynamique en Amérique du Nord avec 32% des ventes, l'activité en Europe représente 27% des ventes et le grand export 28%.



Perspectives 2021 : un portefeuille de commandes bien orienté

En dépit de l'annulation de la quasi-totalité des salons nautiques de l'automne à travers le monde, conséquence directe de la crise sanitaire, le Groupe Fountaine Pajot est resté très actif commercialement avec la mise en place d'évènements privés, le renforcement des actions de marketing web et une présence soutenue auprès des distributeurs. Ainsi, à fin février 2021, le volume de commandes de Fountaine Pajot s'établit pour l'exercice en cours à 194 M€, en progression de +10% par rapport à la même période l'an passé. Le niveau de commandes atteint reflète l'attractivité des bateaux développés et la confiance intacte de la clientèle dans le Groupe.

Le niveau d'activité de cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une croissance des ventes à deux chiffres (sous réserve de l'évolution sanitaire et de l'absence de nouvelles restrictions fortes qui en découleraient d'ici la fin de l'exercice) sur l'exercice en cours (clôture le 31 août 2021) portée par :

l'accélération en cours des rythmes de production, en s'appuyant sur la totalité des effectifs dans le respect des règles sanitaires, et,

les nombreuses nouveautés qui jalonnent cet exercice avec le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le MY4S, dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques lancés en janvier 2021.

Enfin, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunis le 15 février dernier a approuvé le paiement d'un dividende de 1,68 € par action au titre de l'exercice 2019/20 dont le versement interviendra le 28 avril 2021.





À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 172,9 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME