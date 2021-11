Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

(Euronext Paris - Compartiment C)

16/11/2021 - 19:30

Paris, le 16 novembre 2021. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats semestriels 2021[1] arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Faits marquants

Au 1er semestre 2021, Foncière Volta a vu ses revenus progresser de +14%, à 3,6 M€, grâce aux loyers issus des acquisitions réalisées en 2020 ; soit un immeuble de bureaux, situé rue Duhesme (Paris 18) et un immeuble d'habitation et commerces situé rue du Faubourg Saint-Denis (Paris 10).

Foncière Volta s'est également portée acquéreur d'un nouvel immeuble, situé rue Basfroi (Paris 11) pour 2,32 M€.

Patrimoine immobilier

Après cette nouvelle acquisition, Foncière VOLTA peut toujours se prévaloir d'un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs (28% Bureaux / 25% Entrepôts / 23% Commerce / 15% Hôtels / 9% Logements) que par la répartition géographique (30% Paris / 34% Outre-Mer / 36% Ile-de-France).

La valeur du patrimoine, hors activité de Promotion, est en progression au 1er semestre 2021, à 120,3 M€ contre 116,8 M€ à fin 2020, reflétant l'impact de l'acquisition du nouvel immeuble et l'augmentation de la valeur des autres actifs du patrimoine. Le patrimoine immobilier global, intégrant les actifs liés à l'activité de Promotion, s'élève à 162,3 M€ à fin juin 2021.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,83 € par action à fin juin 2021 contre 12,38 € au 31 décembre 2020.

L'endettement[2] reste maîtrisé, à 53,3 M€ et 44,29% de la valeur du patrimoine, malgré le nouvel investissement réalisé au cours du semestre.

Analyse des résultats

Le bénéfice net, part du Groupe, du 1er semestre 2021 s'élève à 4,4 M€. Il intègre 3,1 M€ de résultat opérationnel, dont 1,2 M€ liée à la hausse de la valeur du patrimoine (5,1 M€ au 1er semestre 2020) et 2,3 M€ issu de la participation minoritaire dans SCBSM (7,7 M€ un an plus tôt).

Données consolidées (en k€) S1 2020 S1 2021 Revenus locatifs 3 164 3 607 Résultat de l'activité de promotion immobilière - - Variation de valeur des immeubles 5 113 1 205 Autres produits et charges opérationnels 82 381 Résultat opérationnel 6 332 3 118 Résultat mis en équivalence 7 700 2 212 Coût de l'endettement financier -1 198 -1 355 Autres charges financières nettes -965 1 309 Charge d'impôts -1 443 -872 Résultat de l'ensemble consolidé 10 426 4 412 Résultat net, part du Groupe 9 415 4 424

Evènements post-clôture

Foncière Volta va engager un programme de transformation d'un site logistique en Guadeloupe en ensemble commercial, l'ensemble des autorisations préalables ayant été obtenues.

Par ailleurs, Foncière Volta a procédé à la cession de 351 000 actions SCBSM et à l'acquisition de 470 668 actions Foncière Volta.

FONCIERE VOLTA ACTUS finance & communication Mehdi GUENNOUNI Jérôme FABREGUETTES-LEIB Directeur Général Relations Actionnaires / Investisseurs Tél. : 01 56 79 51 10 Tél. : 01 53 67 36 78 [email protected] [email protected]

[1] Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière