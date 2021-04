Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

(Euronext Paris - Compartiment C)

30/04/2021 - 20:00

Résultats annuels 2020

Paris, le 30 avril 2021. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats annuels 2020[1] arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Faits marquants

En 2020, concernant l'activité de Promotion, Foncière Volta a acquis deux actifs, un immeuble de bureaux, situé rue Duhesme (Paris 18), sur lequel il a conclu un bail de 10 ans ferme pour la totalité du bâtiment, et un immeuble d'habitation et commerces situé rue du Faubourg Saint-Denis (Paris 10).

La société a également investi dans un programme immobilier portant sur la construction de 25 000 m² de bureaux dans une ZAC à Saint Ouen (93).

En parallèle, concernant l'activité de Foncière, le Groupe a accompagné ses locataires durant la période de confinement liée à la crise sanitaire et consenti à ce titre des avoirs (0,3 M€) à ses locataires de commerces non alimentaires.

Analyse des résultats

Compte-tenu du résultat exceptionnel réalisé en 2019 lors de la cession de la réserve foncière de Saint-Ouen (64,1 M€), la comparaison avec 2020 n'est pas pertinente.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe a généré un bénéfice net, part du Groupe, de 11,2 M€. Ce résultat intègre 9,3 M€ issu de la participation minoritaire dans SCBSM et 3,9 M€ de variation de valeur des immeubles, principalement sur l'actif de Thiais.

Données consolidées (en k€) 2018 2019 2020 Revenus locatifs 5 814 6 101 7 094 Résultat de l'activité de promotion immobilière - 64 134 - Variation de valeur des immeubles -1 617 2 226 3 913 Autres produits et charges opérationnels 117 -1 242 -217 Résultat opérationnel 2 384 66 490 7 205 Résultat mis en équivalence 4 074 5 867 9 306 Coût de l'endettement financier -4 420 -2 604 -2 862 Autres produits et charges financières 69 1 426 852 Charge d'impôts 306 -12 290 -2 021 Résultat de l'ensemble consolidé 2 413 58 888 12 479 Résultat net, part du Groupe 2 288 43 251 11 207

Patrimoine immobilier

Foncière VOLTA peut se prévaloir d'un patrimoine diversifié, tant par la nature de ses actifs (28% Bureaux / 25% Entrepôts / 22% Commerce / 16% Hôtels / 9% Logements) que par la répartition géographique (27% Paris / 36% Outre-Mer / 37% Ile-de-France).

La valeur du patrimoine, hors activité de Promotion, est en progression, à 116,8 M€ au 31 décembre 2020 contre 115,9 M€ au 31 décembre 2019. Le patrimoine immobilier global, intégrant les actifs acquis en 2020 dans le cadre de l'activité de Promotion, s'élève à 154,7 M€ à fin 2020 contre 120,7 M€ à fin 2019.

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,38 € par action à fin 2020 contre 11,51 € au 31 décembre 2019 alors que l'endettement[2] s'élève à 50,7 M€ (ratio LTV de 43,37%) du fait des investissements réalisés sur l'exercice. La trésorerie disponible reste solide, à 21,9 M€ à fin 2020 contre 49,0 M€ à fin 2019.

Perspectives

L'évolution de la crise sanitaire sur les prochains mois reste difficile à prévoir. Dans ce contexte mondial très incertain, Foncière Volta reste particulièrement vigilant à la maîtrise de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement. L'impact de l'épidémie de la COVID 19 devrait rester limité sur ses flux de trésorerie à court terme.

Le Groupe envisage de réaliser quelques acquisitions ciblées, principalement à Paris et en Ile de France, et de continuer à arbitrer de manière opportuniste des actifs et des participations arrivés à maturité.

FONCIERE VOLTA ACTUS finance & communication Mehdi GUENNOUNI Jérôme FABREGUETTES-LEIB Directeur Général Relations Actionnaires / Investisseurs Tél. : 01 56 79 51 10 Tél. : 01 53 67 36 78 [email protected] [email protected]

[1] Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière