02/01/2024 - 17:45

Communiqué de presse le 2 Janvier 2024

FINANCIERE MARJOS

Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 euros

Siège social : 58 avenue de Wagram- 75008 Paris

725 721 591 R.C.S. PARIS

Convocation d'une assemblée générale mixte le 2 février 2024 (au lieu du 31 janvier 2023 annoncée initialement)

Publication des résultats annuels 2022 et semestriels 2023

et des rapports financiers

Changement de l'associé commandité au profit de Financière Louis David SA

Un renforcement des fonds propres pour un nouveau départ

Augmentation de capital garantie par voie d'ABSA

FINANCIERE MARJOS annonce la mise à disposition du rapport Financier annuel 2022 et du rapport Financier semestriel 2023.

En € 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires - - Résultat d'exploitation -66.509 -671.846 Résultat financier - 3.673 Résultat exceptionnel 109.256 -43.939 Résultat de l'exercice 42.748 -712.112

En € 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires - - Résultat d'exploitation -36.998 -74.093 Résultat financier 0 0 Résultat exceptionnel 0 116.052 Résultat de l'exercice -36.998 41.959

Ce document peut être consulté dans la rubrique Information Financière du site Internet de la Société (www.financiere-marjos.com).

Changement de l'associé commandité

Au terme d'un accord de financement entre la société Well associé commandité et les associés commanditaires il a été convenu d'un transfert de la commandite à la société Financière Louis David SA détenant 15% du capital et à l'issue de l'adoption de la décision par les assemblées générales de Well et de Financière Marjos.

Renforcement des fonds propres par une opération ouverte au marché et garantie

Ce transfert ratifié à l'unanimité par le Conseil de Surveillance marquera un renouveau pour Financière Marjos qui va proposer une reconstitution de fonds propres par une réduction du capital à 50k€ et par une augmentation de capital de 1m€ garantie à hauteur de 750k€ (75%) par un pool d'actionnaires, avec la conversion de 368k€ des comptes courants d'associés.

Cette augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires se fera par voie d'ABSA (actions à bons de souscription d'actions) par l'émission de 2 actions nouvelles pour 3 anciennes au cours de 0,075€ par action, chaque action nouvelle bénéficiant d'un BSA étant attendu que la conversion de 2 BSA permettra de souscrire à une action nouvelle ordinaire au cours de 0,15€ durant une période de 30 mois.

Une assemblée générale mixte est convoquée pour le 2 février 2024.

Ces opérations vont permettre un nouveau départ pour la société avec un management impliqué pour un projet ambitieux de recherche active de partenaires désireux de bénéficier d'une structures cotée disponible offrant une grande visibilité financière, un accès immédiat à la liquidité et toutes les sources de développements liées à une cotation boursière sur un marché réglementé Euronext compartiment C.

A propos de Financière Louis David SA

Financière Louis David est une société d'investissement et de prises de participations avec une expertise particulière dans les small caps cotées.

A Propos de Financière Marjos

Financière Marjos est une des rares coquille cotées sur le marché Euronext de la Bourse de Paris et à vocation a accueillir des actifs ou sociétés désirant bénéficier d'une cotation et une liquidité boursière par voie d'apports.

FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT

Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP

