(Euronext Paris - Compartiment C)

12/04/2023 - 18:15

Communiqué de presse le 12 avril 2023

FINANCIERE MARJOS

Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 euros

Siège social : 112 avenue Kléber - 75116 Paris

725 721 591 R.C.S. PARIS

Retard dans la publication des comptes annuels 2022

La société Financière Marjos annonce qu'elle publiera en retard ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022. L'année 2022 a été très difficile pour la société en raison de l'échec d'un projet très important pour lequel la société a engagé des frais conséquents et a déposé aujourd'hui des recours. Les Commissaires aux Comptes de la société ont préféré se retirer de leur engagement et seront remplacés dans les plus brefs délais ce qui provoque ce décalage.

En conséquence l'Assemblée Générale Annuelle, qui statue sur les comptes, pourrait ne pas pouvoir se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice 2022 et être reportée à une date ultérieure. Dès que la situation sera plus précise la société Financière Marjos ne manquera pas d'en informer le marché dans les meilleurs délais.

A Propos de Financière Marjos

La société a pour objet en France et à l'étranger la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien, sans limitation ni réserve pour aucune branche de l'industrie et du commerce.

Et ce par voie de création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes, de prise de participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres formes.

FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT

Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP

Financière Marjos

Philippe Gellman

Vincent de Mauny

01.53.05.80.00

Financière Marjos – 112 avenue Kleber – 75116 Paris

https://www.financiere-marjos.com/