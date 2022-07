(Euronext Paris - Compartiment C)

07/07/2022 - 19:10

Communiqué de presse le 7 juillet 2022

FINANCIERE MARJOS

(ex CLAYEUX)

Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 euros

Siège social : 112 avenue Kléber - 75116 Paris

725 721 591 R.C.S. PARIS

Nomination d'un nouveau Gérant

et de nouveaux membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Financière Marjos ont approuvé la nomination de 3 nouveaux membres de son Conseil de Surveillance et d'un nouveau Gérant.

Les 3 nouveaux membres sont Madame Karyn Bayle, Madame Marie-Célie Guillaume et Monsieur Gilles Mansard.

Monsieur Philippe Gellman, nouveau co-Gérant

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Financière Marjos a approuvé la nomination de Monsieur Philippe Gellman en qualité de Gérant pour une durée de sept ans.

Monsieur Philippe Gellman, a déclaré accepter les fonctions de Gérant de la société et remercie l'Assemblée Générale ainsi que l'associé commandité de la confiance qu'il lui accorde.

Monsieur Philippe Gellman est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exercera dans la limite de l'objet social de l'entreprise.

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société Financière Marjos constate la démission de Monsieur Patrick Werner de son mandat de Gérant de la société.

Développement de la société Financière Marjos

Fort de son expertise Mr Philippe Gellman et les nouveaux administrateurs entendent poursuivre les projets en cours de la société qui consistent en une stratégie de constitution d'actifs générant une croissance pérenne.

Mr Philippe Gellman déclare :

« Je suis très fier d'être investi de cette nouvelle mission. Je me donne comme objectif d'élaborer une stratégie de constitution d'actifs pérennes et rentables pour la Financière Marjos afin de créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires en m'appuyant sur l'expérience éprouvée des membres du Conseil de Surveillance et de son Président Monsieur Yves Pozzo di Borgo. »

A Propos de Financière Marjos

La société a pour objet en France et à l'étranger la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien, sans limitation ni réserve pour aucune branche de l'industrie et du commerce.

Et ce par voie de création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes, de prise de participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres formes.

FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT

Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP

VOS CONTACTS

Financière Marjos

Philippe Gellman

Vincent de Mauny

Gérants

01.53.05.80.00

Financière Marjos – 112 avenue Kleber – 75116 Paris

http://www.financiere-marjos.com/