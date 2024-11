28/11/2024 - 08:00

Paris, le 28 novembre 2024 - 8h00

Financière Evergreen (FE), holding d'investissement regroupant des entrepreneurs français issus de divers secteurs d'activité, conforte sa position d'acteur de référence dans le secteur des services financiers en finalisant, d'ici fin 2024, une opération de levée de fonds auprès d'investisseurs anglo-saxons.

Actionnaire majoritaire d'Aqua Asset Management, société de gestion indépendante de référence dans l'univers de la transition énergétique et écologique (131 M€ d'encours sous gestion[1]) et Financière Edouard, regroupement de plusieurs conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et conseillers en investissements financiers (CIF) en France (100 M€ d'actifs conseillés), FE a également contribué au développement de Novimpact, plateforme de financement obligataire à destination de sociétés à impact, avec 50 M€ levés à travers plus d'une dizaine de projets financés depuis son lancement en septembre 2023, dont elle détient 50% du capital.

Fort de ces développements, FE, sous la direction de Jacques Pierrelée, continue à accompagner les sociétés à impact dans leurs opérations de financement, en ce compris en structurant des opérations en tant que conseil, auprès des investisseurs institutionnels.

FE finalise actuellement une opération auprès d'investisseurs anglo-saxons pour un financement à destination d'entreprises à impact basées en France, afin de contribuer à accélérer leur développement et à refinancer leur dette pour allonger sa maturité.

Cette opération significative d'un montant de 25 M€, dont le dénouement est escompté début décembre 2024, témoigne de l'agilité de FE dans un environnement rendu complexe par la situation économique et géopolitique en Europe qui allonge les délais des levées de fonds (en ce compris pour cette opération).

Outre la société Baron Finance (Royaume-Uni), en qualité de conseil & d'intermédiaire, cette opération implique des acteurs institutionnels et des grands investisseurs privés, qui réalisent à travers cette opération investissement, désendettement & développement.

Fort de cette prochaine opération, FE démontre qu'il entend jouer un rôle important dans le secteur du conseil en investissement financier pour accompagner en capital et haut de bilan des sociétés françaises à impact.

À propos de Financière Evergreen

Créé en 2020, Financière Evergreen est un holding d'investissement, regroupant des entrepreneurs français issus de divers secteurs d'activité, présidé par Jacques Pierrelée.

Financière Evergreen est l'actionnaire majoritaire d'Aqua Asset Management, société de gestion indépendante de référence dans l'univers de la transition énergétique écologique et de Financière Edouard, regroupement de plusieurs conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et conseillers en investissements financiers (CIF) en France.

Financière Evergreen a également contribué au développement de Novimpact, plateforme de financement obligataire à destination de sociétés à impact, dont elle détient 50% du capital.

Contact

Jacques Pierrelée - communication@financiere-evergreen.com

[1] Donnée au 31 décembre 2023