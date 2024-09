12/09/2024 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le vendredi 27 septembre 2024 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés dans la rubrique « Assemblées générales » de son site internet.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225- 81 et R. 225-83 du Code de commerce sur simple demande adressée à Uptevia (Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris La Défense Cedex).

Pour mémoire, l'avis préalable de l'Assemblée Générale Mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°102 le 23 août 2024.

La Société invite les actionnaires à privilégier l'adresse électronique actionnaires@figeac-aero.com comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à l'assemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.



