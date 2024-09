04/09/2024 - 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de l'exercice 2024/25, clos le 30 juin 2024.

En M€ - IFRS

Données non-auditées T1

2024/25 T1

2023/24 Var. Var.

org. Cumul

2024/25 Cumul

2023/24 Var. Var.

org. Aérostructures & Aéromoteurs 85,6 82,3 +4,0% +3,3% 85,6 82,3 +4,0% +3,3% Activités de Diversification 8,4 11,1 -23,7% -23,7% 8,4 11,1 -23,7% -23,7% Chiffre d'affaires total 94,0 93,4 +0,7% +0,1% 94,0 93,4 +0,7% +0,1%



UNE DYNAMIQUE SOLIDE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES, PARTIELLEMENT FREINEE PAR DES FACTEURS CONJONCTURELS

Au premier trimestre de l'exercice 2024/25 (du 1er avril au 30 juin 2024), le chiffre d'affaires de FIGEAC AÉRO s'élève à 94,0 M€, contre 93,4 M€ au premier trimestre de l'exercice précédent.

La performance sur la période reflète, d'une part, le dynamisme de la division Aérostructures & Aéromoteurs, bien que partiellement freinée par des contretemps conjoncturels (+4,0% en données consolidées, +3,3% en données organiques). D'autre part, elle traduit un recul de 23,7% des Activités de Diversification, lié à un effet de base défavorable (quasi-doublement de l'activité au premier trimestre 2023/24).

Comme annoncé le 26 juin dernier, l'activité encore timide de ce début d'exercice illustre les défis de court terme liés au redressement en cours du B737 MAX et de son impact sur le programme LEAP, et par ailleurs, à la montée en cadence, à des niveaux encore jamais atteints, de l'A320neo. Bien que la croissance reste relativement modérée sur ce début d'exercice, FIGEAC AÉRO est en ligne avec son plan de développement et continue de bénéficier de fondamentaux de marché particulièrement solides.



DES PERSPECTIVES DE MARCHE TOUJOURS FAVORABLE

Les principaux indicateurs et facteurs de croissance des marchés sur lesquels le Groupe est positionné continuent d'être orientés positivement :

Croissance du trafic aérien : Sur les six premiers mois de l'année 2024, le trafic aérien passager a progressé de 13,4%, principalement grâce à l'augmentation du trafic international (+17,4% sur la période), bien qu'ayant déjà dépassé son niveau d'avant-crise fin 2023 ;

Hausse du fret aérien : Sur la même période, le trafic aérien de fret s'inscrit en croissance de 13,4%, surpassant ainsi son niveau record de 2021 ;

Perspectives à long terme : Les deux principaux avionneurs Boeing et Airbus anticipent sur les 20 prochaines années une croissance annuelle moyenne du trafic aérien passager de 4,7% et de 3,6%, ainsi qu'un quasi-doublement du fret. Cette dynamique se traduirait par une demande de plus de 42 000 nouveaux appareils entre 2024 et 2043, dont près de 20% de gros-porteurs ;

Commandes robustes : Cette forte demande se reflète déjà dans les carnets de commandes, avec près de 14 700 appareils civils pour les deux avionneurs, dont plus de 15% de gros-porteurs.

En dehors du segment civil, le Groupe continue de bénéficier de nombreuses opportunités de croissance, notamment dans le segment de la défense, sous l'effet de l'instabilité géopolitique actuelle et de l'augmentation des budgets militaires.



POURSUITE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIAL

Face à une demande croissante de nouveaux appareils et à des carnets de commandes particulièrement longs, les leaders de l'aéronautique doivent impérativement accélérer la cadence. Dans un contexte où la chaîne d'approvisionnement émerge progressivement des séquelles de la crise sanitaire, les grands avionneurs doivent s'appuyer sur des partenaires fiables et capables d'absorber rapidement des hausses capacitaires.

Grâce à son positionnement unique, sa politique d'investissement volontariste et une performance industrielle solide, FIGEAC AÉRO est en mesure d'étendre de manière significative les partenariats qu'il entretient avec ses clients.

Cela se manifeste par une activité commerciale intense, dont les résultats viendront prochainement renforcer un carnet de commandes d'ores et déjà solide. Ce dernier s'élève à 4,2 Md€ au 30 juin 2024 (contre 3,9 Md€ au 30 avril 2024), principalement sous l'effet de cadences projetées plus importantes, et de hausses de prix.



PERSPECTIVES

Ainsi, malgré les incertitudes accrues à court terme liées aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement et de Boeing, FIGEAC AÉRO reste porté par d'excellentes perspectives, tant en matière de développement commercial que de fondamentaux de marché. Celles-ci devraient progressivement favoriser un retour à une croissance plus soutenue du chiffre d'affaires, sur la deuxième moitié de l'exercice et au-delà.

Dans ce contexte, le Groupe maintient l'ensemble de ses objectifs financiers :

Pour l'exercice 2024/25, un chiffre d'affaires compris entre 420 M€ et 440 M€[1], un EBITDA courant entre 67 et 73 M€, et des Free Cash Flows entre 20 M€ et 28 M€.

A l'horizon mars 2028, un chiffre d'affaires entre 550 M€ et 600 M€[2], et un endettement significativement réduit, marqué par un levier financier compris entre 2 et 2,5 fois.



Prochains évènements

27 septembre 2024 : Assemblée Générale 2024

12 novembre 2024 : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2024/25 (après bourse)



À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.

FIGEAC AÉRO



Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Simon Derbanne

Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles

Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com ACTUS finance & communication



Corinne Puissant

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Glossaire

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO (Days of Inventory Outstanding) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Dette nette Dette nette de la trésorerie, hors dette ne portant pas intérêt Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Free Cash Flows Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement Free Cash Flows nets Flux nets de trésorerie générés par l'activité, après coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

[1] Sur la base d'une parité EUR/USD de 1,13

[2] Sur la base d'une parité EUR/USD de 1,12