18/07/2024 - 18:15

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce une évolution de sa gouvernance RSE. Le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion du 18 juillet 2024, de désigner Anne Tauby en tant qu'administratrice chargée d'assister le Conseil d'Administration dans le suivi des questions de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

LA RSE AU CŒUR DE LA STRATEGIE PILOT 28

Le nouveau plan PILOT 28 intègre la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur de la stratégie de développement de FIGEAC AÉRO, en s'alignant sur la trajectoire de long terme de la filière aéronautique vers une aviation décarbonée à l'horizon 2050.

PILOT 28 est ainsi une stratégie de croissance rentable et durable. En effet, outre le fait de consolider la position de leader de FIGEAC AÉRO sur ses marchés, et d'accélérer son désendettement, PILOT 28 fixe des ambitions fortes à l'horizon 2028 en matière de RSE. A court et moyen terme, cela inclut la décarbonation des processus de production et d'achat du Groupe et à plus long terme, une participation active du Groupe à la conception et à la construction de la prochaine génération d'avions commerciaux propres.

UN RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE RSE

Pour soutenir cette ambition, le Conseil d'Administration de FIGEAC AÉRO a nommé Anne Tauby administratrice en charge de la RSE, intégrant ainsi la dimension de responsabilité sociétale au sein même du Conseil. Administratrice du Groupe depuis le mois de mai 2022 et représentante de Tikehau Capital, Anne Tauby apporte une expertise précieuse pour guider et coordonner l'engagement du Groupe en la matière.

Cette intégration renforce et complète la structure de gouvernance du Groupe, initiée avec la nomination en octobre 2023 de Franck Porier en tant que Directeur RSE au sein du Comité Exécutif, et la mise en place depuis d'un comité de pilotage. La stratégie RSE y est ainsi définie et validée, puis déployée localement à travers le Comité de Direction des sites et un réseau d'ambassadeurs RSE.

La nouvelle organisation permet d'engager et d'aligner l'ensemble des équipes, opérationnelles et stratégiques, en cohérence avec les objectifs de durabilité du Groupe. Elle renforce également les capacités du Groupe en vue de l'applicabilité dès l'exercice 2024/25 de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).



À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.