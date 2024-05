06/05/2024 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce de nouvelles avancées majeures de sa co-entreprise en Chine, Nanshan Figeac Aero Industry, dont un premier contrat long-terme sur des pièces de jet d'affaires.

La co-entreprise Nanshan Figeac Aero Industry (NFAI) combine l'expertise technique du Groupe avec la force de son partenaire Shandong Nanshan Aluminium Co., leader chinois de l'aluminium. Cette collaboration a permis à FIGEAC AÉRO de renforcer sa présence en Chine, ce qui doit l'amener dans les prochaines années à jouer un rôle central au sein de la supply chain aéronautique du pays.

Le Groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement, marquée par des récentes avancées majeures, tant sur le plan industriel que commercial :

Afin d'être en mesure d'offrir localement les meilleures solutions industrielles, NFAI s'est récemment dotée de nouveaux centres d'usinage cinq axes, dédiés à la production en série de pièces aéronautiques monoblocs complexes en aluminium. Ces équipements présentent un très fort intérêt en Chine aussi bien au travers de leur haut niveau de technologie, que du besoin de renforcement de l'offre locale sur des pièces de grande dimension.

La co-entreprise a par ailleurs satisfait à l'ensemble des critères de l'audit annuel de renouvellement de sa certification aéronautique EN 9100, mené par l'organisme de certification Bureau Veritas, attestant ainsi de son engagement envers les normes de qualité les plus élevées.

Enfin, NFAI a franchi deux nouveaux jalons commerciaux majeurs :

D'une part, le gain d'un premier contrat de long-terme auprès d'un constructeur de premier ordre, pour la fabrication de pièces destinées à un jet d'affaires.

D'autre part, la qualification du site par le groupe AVIC SAC Commercial Aircraft (SACC), une filiale du géant aéronautique chinois AVIC impliquée dans la fabrication de pièces et de sous-ensembles pour la plupart des grands avionneurs, et les acteurs de l'aéronautique chinoise. Cette qualification témoigne de la reconnaissance par SACC de NFAI en tant que fournisseur approuvé, ouvrant ainsi la voie au gain de grands appels d'offres lancés par ce client.

D'après les prévisions des principaux avionneurs mondiaux, la croissance du trafic aérien en Chine pourrait conduire le pays à représenter près d'un quart de la demande mondiale de nouveaux appareils sur les 20 prochaines années. Cela en fait un marché particulièrement stratégique pour l'industrie aéronautique.

Avec ces nouvelles avancées, FIGEAC AÉRO, au travers de NFAI, est idéalement positionné pour accélérer son développement en Chine, ce qui devrait se matérialiser prochainement par la signature de nouveaux contrats d'envergure, aussi bien avec des clients internationaux que locaux.

Prochains évènements (après bourse)

14 mai 2024 : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'exercice 2023/24

trimestre et de l'exercice 2023/24 26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de Figeac AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.