FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui la publication de l'édition mars 2024 de sa lettre aux actionnaires.

Conformément à ses engagements et dans le cadre de l'intensification de sa communication, le Groupe reprend la publication de sa lettre aux actionnaires sur la base de 2 à 4 éditions annuelles.

Au sommaire de cette édition :

L'édito de Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général de FIGEAC AÉRO ;

L'aéronautique embarquée sur un nouveau cycle de croissance de long terme ;

Les succès du dernier plan Route 25 ;

PILOT 28, de nouvelles ambitions pour changer de dimension.

Cette lettre, ainsi que l'ensemble des publications du Groupe, est consultable sur l'Espace Investisseurs de FIGEAC AÉRO.

Prochains évènements

14 mai 2024 : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'exercice 2023/24 (après bourse)

trimestre et de l'exercice 2023/24 (après bourse) 26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24 (après bourse)

