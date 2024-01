31/01/2024 - 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre de l'exercice 2023/24, clos le 31 décembre 2023.

En M€ - IFRS

Données non-auditées T3 2023/24 T3 2022/23 Var. Var. org. 9M 2023/24 9M 2022/23 Var. Var. org. Aérostructures & Aéromoteurs 88,1 79,1 +11,4% +15,3% 251,8 217,1 +16,0% +20,6% Activités de Diversification[1] 8,5 8,1 +4,9% +4,9% 26,0 20,4 +27,5% +27,5% Chiffre d'affaires total 96,6 87,2 +10,8% +14,3% 277,8 237,5 +17,0% +21,2%



LE GROUPE EN LIGNE AVEC SES AMBITIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Sur le troisième trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1er octobre au 31 décembre 2023), le chiffre d'affaires consolidé de FIGEAC AÉRO ressort à 96,6 M€, en croissance organique de 14,3% (+10,8% en données publiées, incluant un effet de change défavorable de 3,1 M€).

Le Groupe continue de bénéficier d'une part du dynamisme de la division Aérostructures & Aéromoteurs, qui affiche une progression organique de 15,3% (+11,4% en données publiées) avec un chiffre d'affaires de 88,1 M€, portée notamment par la poursuite de la montée en puissance de l'A350, et d'autre part, d'une croissance plus modérée des Activités de Diversification.

En cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023/24 (du 1er avril au 31 décembre 2023), le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 277,8 M€, en croissance organique de 21,2% (+17,0% en données publiées, en tenant compte d'un effet de change défavorable de 10,1 M€) par rapport à la période comparable de l'exercice précédent. FIGEAC AÉRO devrait ainsi atteindre son objectif annuel de chiffre d'affaires entre 375 et 390 M€.



LE DYNAMISME DU SECTEUR SOULIGNE PAR DES PRISES DE COMMANDES RECORDS

En raison du rôle critique de FIGEAC AÉRO au sein de la chaîne de valeur aéronautique, la bonne santé économique du secteur est l'un des principaux facteurs contributifs à la croissance et à la performance financière du Groupe.

Sur le dernier trimestre, le secteur aérien poursuit sa dynamique de croissance entamée depuis la fin de la crise sanitaire, tandis que sur le front des tensions d'approvisionnement, la tendance est à une amélioration graduelle. Le trafic aérien continue d'enregistrer une forte croissance de 31,2% en octobre 2023 et 29,7% en novembre 2023, par rapport à leurs niveaux respectifs de 2022. Celui-ci atteignant fin novembre 99,1% de ses niveaux d'avant-crise, il est quasiment acquis que les conséquences de la crise seront effacées d'ici la fin d'année. Les indicateurs de capacité et de remplissage sont également bien orientés.

Dans ce contexte particulièrement favorable, les deux principaux avionneurs, Airbus et Boeing, ont enregistré une excellente dynamique, en clôturant l'année avec des prises de commandes nettes de 2 094 appareils pour Airbus, un niveau historique, et 1 576 appareils pour Boeing[2]. Malgré une augmentation de plus de 10% de leurs livraisons annuelles (735 pour Airbus et 528 pour Boeing), les compagnies aériennes auront, pour chaque appareil livré, commandé 2,8 appareils Airbus et 3,0 appareils Boeing – un signe clair de la dynamique de long terme qui prévaut dans le secteur. Au 31 décembre 2023, les deux grands avionneurs disposent de carnets de commandes records de 8 598 et 6 216 appareils respectivement, représentant pour chacun près de 12 ans de production.

Le Groupe estime ainsi que le secteur offre plus que jamais d'excellentes perspectives de croissance, reflétées dans les projections liées au plan PILOT 28.



PERSPECTIVES ANNUELLES CONFIRMEES

Au 31 décembre 2023, FIGEAC AÉRO dispose d'un important carnet de commandes valorisé à 3,7 Md€, stable par rapport au 30 septembre 2023 et en hausse de 0,4 Md€ par rapport au 30 juin 2023. Cette évolution reflète la stabilité des cadences de production dont l'augmentation, notamment sur l'A350, avait d'ores et déjà été intégrée au 30 septembre 2023. Le Groupe reste par ailleurs attentif aux développements en cours sur le Boeing 737 MAX. à ce jour, en l'absence d'information suffisamment précise, les projections de cadences communiquées par Boeing et Safran restent inchangées. Le Groupe reprécisera l'éventuel impact lorsque celui-ci sera matérialisé.

À court terme, avec une performance commerciale conforme aux attentes sur le troisième trimestre, et une dynamique sectorielle intacte, FIGEAC AÉRO réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2023/24 :

Un chiffre d'affaires compris entre 375 M€ et 390 M€[3],

Un EBITDA courant entre 48 M€ et 53 M€,

Des free cash flows entre 16 M€ et 20 M€.

Le Groupe confirme enfin un volume important de consultations, menées aussi bien dans l'aéronautique civile que dans la défense et les services – deux segments sur lesquels FIGEAC AÉRO entend se renforcer dans le cadre de son nouveau plan PILOT 28. Ce nouveau plan vise à atteindre en mars 2028, (i) un chiffre d'affaires entre 550 et 600 M€[4], soit une augmentation de 30% par rapport au plus haut historique enregistré en mars 2020 juste avant la crise, (ii) un endettement significativement réduit, marqué par un levier financier compris entre 2 et 2,5 fois, et (iii) une performance extra-financière renforcée.

Un replay de la présentation de PILOT 28 est disponible via lien suivant : Présentation PILOT 28

Prochains évènements

14 mai 2024 : chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2023/24 (après bourse)

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

GLOSSAIRE

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO (Days of Inventory Outstanding) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Free Cash Flows Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

[1] Activités de défense, énergie et oil & gas. Il est rappelé que le Groupe a procédé en septembre 2022 à la reclassification de ses activités à Wichita aux États-Unis dans la division Aérostructures & Aéromoteurs

[2] Source : Airbus et Boeing, au 31 décembre 2023

[3] Sur la base d'une parité EUR/USD de 1,13

[4] Sur la base d'une parité EUR/USD de 1,12