24/01/2024 - 20:10

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, publie le calendrier de ses prochaines publications financières.

Toutes les publications auront lieu après clôture des marchés d'Euronext à Paris.

- 31 janvier 2024 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24 - 14 mai 2024 : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2023/24 - 26 juin 2024 : Résultats de l'exercice 2023/24 - 4 septembre 2024 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024/25 - 12 novembre 2024 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024/25 - 11 décembre 2024 : Résultats du 1er semestre 2024/25 - 5 février 2025 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024/25



Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.