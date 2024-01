09/01/2024 - 18:15

DES OBJECTIFS FINANCIERS CLAIRS :

S'APPROCHER DU SEUIL DES 600 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

ATTEINDRE UN LEVIER ENTRE 2X ET 2,5X

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, lance aujourd'hui PILOT 28, son nouveau plan stratégique à l'horizon mars 2028.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO annonce :

« Depuis 2021, nous sommes engagés dans un plan de redressement, Route 25, qui visait à reconstruire un nouveau FIGEAC AÉRO en retrouvant nos niveaux d'activité d'avant-crise et en amorçant une meilleure génération de trésorerie. Après avoir atteint nos objectifs pendant deux exercices consécutifs, et bientôt trois, nous avons d'ores et déjà prouvé notre résilience face à une crise sans précédent qui a durablement affecté l'industrie.

Avec notre nouveau plan stratégique PILOT 28, construit sur les fondations solides de Route 25, nous visons une intensification de notre performance commerciale, financière et extra-financière. Il s'agit donc d'une feuille de route ambitieuse axée sur une croissance rentable et responsable qui nous permettra d'accélérer significativement notre désendettement – des éléments bien capturés par le terme durable, que ce soit au travers d'une meilleure performance extra-financière ou d'une capacité financière largement renforcée.

Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire pour le Groupe et c'est animé par cette ambition de conforter la position de FIGEAC AÉRO au sein de l'aéronautique mondiale que l'ensemble de nos équipes s'engage aujourd'hui vers ce nouvel horizon 2028 ! »

UN NOUVEAU PLAN QUI REPOSE SUR LES SUCCES DE ROUTE 25

FIGEAC AÉRO finalise actuellement son premier plan stratégique post-crise baptisé Route 25, un plan qui vise à retrouver les niveaux d'activité et de rentabilité d'avant-crise, tout en doublant la génération de trésorerie du Groupe (pour rappel, le Groupe avait généré en mars 2020 un chiffre d'affaires de 447 M€, un EBITDA de 69 M€ et des Free Cash Flows de 9,4 M€).

Depuis son lancement en 2021, le Groupe a su déployer avec succès les 3 piliers du plan :

La montée en charge de l'outil industriel au travers du gain de nouvelles affaires, pour un montant total de 60 M€ à l'horizon 2024/25, et de la reprise de l'aéronautique civile ;

L'optimisation du modèle industriel avec d'une part des transferts de production vers les sites du Groupe situés en zone best cost qui représentent désormais près de 30% du volume d'affaires total, et d'autre part, des initiatives d'automatisation des productions ;

Et enfin, l'amélioration des systèmes de management, avec désormais plus de 70% du Groupe couvert par le nouvel ERP.

Malgré un environnement économique parfois complexe, FIGEAC AÉRO a à ce stade atteint l'ensemble de ses objectifs financiers et a pu opérer un net redressement de ses comptes. À un an de la fin du plan 2025, le Groupe est ainsi en bonne voie pour réaliser l'ambition initiale d'effacer les effets de la crise et d'amorcer une forte génération de trésorerie.

Fort de ces premiers succès, FIGEAC AÉRO entend désormais avec le plan, baptisé PILOT 28, étendre et intensifier les efforts de développement commercial et d'optimisation financière, dans le but ultime d'accélérer son désendettement.

UNE STRATEGIE SOUTENUE PAR UNE COMBINAISON DE FACTEURS DECISIFS

Le positionnement unique du Groupe

En tant que Pure player du secteur aéronautique, FIGEAC AÉRO dispose de capacités industrielles et technologiques de premier ordre permettant d'offrir les meilleures solutions à ses clients. Ces capacités sont complétées par une culture de l'excellence et de l'innovation – deux atouts décisifs pour s'imposer commercialement.

Grâce à une combinaison unique de valeurs et de compétences, le Groupe a pu initier et maintenir des relations clients à long terme avec l'ensemble des grands industriels du secteur – des relations de qualité qui se manifestent au travers d'un carnet de commandes particulièrement solide, valorisé à plus de 3,7 Md€ - et jouer ainsi un rôle critique au sein de l'écosystème aéronautique.

Cette position centrale est notamment marquée par (i) des positions fortes sur l'ensemble des principaux programmes aéronautiques actuels et (ii) une empreinte industrielle mondiale, au plus proche de ses clients, aussi bien dans les pays développés que dans les zones best cost et les régions à fort potentiel de croissance du secteur aéronautique.

Des vents sectoriels favorables

Grâce à son positionnement unique, FIGEAC AÉRO est ainsi en mesure de bénéficier durablement des vents favorables à l'œuvre dans l'industrie aéronautique :

Un segment de l'aéronautique civile en pleine forme. Porté par la poursuite de l'amélioration de l'ensemble des indicateurs clés à l'origine de la croissance de la demande de nouveaux appareils (trafic aérien, passager et fret, capacités et remplissage, prix des billets), et le besoin croissant des compagnies aériennes de moderniser leurs flottes pour des raisons de coût et de durabilité, l'aéronautique civile est embarquée dans un nouveau cycle de croissance de long terme. Ce dernier se manifeste par des carnets de commandes à des niveaux records et des cadences de production en très forte hausse ;

Un segment de la défense également bien orienté, en raison notamment d'un contexte géopolitique instable, avec une nette augmentation des budgets militaires en Europe et dans d'autres régions ;

La conjonction d'une très forte demande dans l'ensemble du secteur et de contraintes capacitaires importantes au niveau de la chaine d'approvisionnement en raison de la brutalité de la crise du COVID, qui a rendu nécessaire le renforcement de celle-ci, afin d'être en mesure d'assurer la hausse de la production ;

Et enfin la diminution attendue des tensions inflationnistes et d'approvisionnement, nées de la désorganisation post-crise, face auxquelles le secteur s'organise et s'adapte progressivement.

PILOT 28 : 5 PILIERS STRATEGIQUES POUR ATTEINDRE LES AMBITIONS DU GROUPE

Avec l'ambition de conforter FIGEAC AÉRO comme un leader durable de l'aéronautique mondiale, la stratégie de PILOT 28 a été pensée autour des grands axes directeurs précédemment communiqués : (i) la consolidation et le développement du leadership commercial du Groupe, et (ii) l'accélération de son désendettement grâce à une génération de trésorerie renforcée, et (iii) l'alignement de FIGEAC AÉRO sur la trajectoire de long terme vers une aviation décarbonée.

Dans ce contexte, pour atteindre la nouvelle ambition du Groupe, PILOT 28 s'appuie sur 5 piliers stratégiques, chacun représenté par une lettre du nom du plan :

(P) Performance commerciale – Intensification du développement commercial

FIGEAC AÉRO entend tirer parti de sa position de force pour poursuivre sa conquête commerciale sur le segment de l'aéronautique civile, aussi bien sous la forme de nouvelles affaires que de gains de part de marché, auprès de ses clients actuels que de nouveaux clients, principalement aux États-Unis.

Le Groupe prévoit par ailleurs d'accélérer son développement sur le segment de la défense, grâce notamment à un portefeuille de clients déjà établi, et la spécialisation d'une entité du Groupe dans cette activité.

Enfin, la reconnaissance du savoir-faire du Groupe en matière d'industrialisation de pièces métalliques sera valorisée sous la forme de vente de services, allant du détachement de personnel qualifié à la fourniture de solutions industrielles clé-en-main, principalement dans les zones émergentes où le potentiel de développement d'une supply chain aéronautique est fort.

Au global, FIGEAC AÉRO vise un volume significatif de nouvelles affaires à l'horizon 2027/28 compris entre 80 M€ et 100 M€, dont la majorité proviendra de l'aéronautique civile.

(I) Innovation – Favoriser l'innovation pour toujours gagner en compétitivité

Afin de conserver son avance en termes de compétitivité, le Groupe poursuivra ses efforts en matière d'innovation – en maintenant à court terme ses initiatives d'automatisation et d'amélioration des flux, afin d'optimiser ses coûts directs - et à plus long terme, ses investissements de Recherche & Développement dans les domaines de la fabrication additive ou des nouveaux procédés d'usinage, avec à la clé, une réduction importante de son empreinte environnementale et une optimisation des intrants.

(L) Low impact

Avant de pouvoir optimiser sa consommation de matières premières, FIGEAC AÉRO a dans un premier temps pris des mesures pour renforcer et structurer sa démarche RSE à l'échelle du Groupe. Bien que les objectifs d'amélioration de la performance extra-financière ne seront communiqués que courant 2024, le Groupe a d'ores et déjà identifié des axes majeurs. Il se concentrera notamment sur la performance environnementale de la totalité de ses sites, la réduction de son empreinte carbone, et l'engagement de ses collaborateurs.

(O) Optimisation de la performance financière

Le Groupe anticipe une accélération de sa génération de trésorerie en renforçant les actions d'optimisation de la performance financière amorcées au titre de Route 25 :

Poursuite du travail d'optimisation de la marge des contrats ;

Optimisation des schémas industriels avec notamment l'intensification des transferts de production vers les sites en zone best cost, pour atteindre entre 35% et 40% du volume d'affaires total du Groupe (contre environ 30% aujourd'hui) ;

Une maîtrise des coûts, au travers de gains de productivité et de synergies d'achat, du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) avec un DIO ramené sous le seuil des 140 jours (contre 204 jours au 30 septembre 2023 et 145 jours en mars 2020),

L'extension du réseau de partenaires industriels à l'échelle mondiale, afin de mieux gérer la charge de l'outil industriel et le BFR.

Et enfin, une baisse des CAPEX entre 6 et 8% du chiffre d'affaires, grâce à une capacité excédentaire de l'outil industriel, l'optimisation des investissements et le recours plus important au réseau de partenaires industriels ;

Ces actions auront pour effet de voir la génération de Free Cash Flows quasi-doubler à l'horizon 2027/28 (par rapport à l'objectif 2024/25 de 20 à 28 M€) pour atteindre environ 50 M€, tout en maintenant une marge d'EBITDA courant à un haut niveau, supérieur à 16%.

(T) Transformation du modèle

Le dernier pilier s'inscrit également dans la continuité des efforts entrepris lors du plan Route 25, en mettant l'accent sur l'optimisation du pilotage de la production et la transformation digitale. Avec un engagement du Groupe à poursuivre l'amélioration continue de ses process et rester à la pointe de l'innovation technologique, l'objectif est d'obtenir des gains en matière de productivité et de réduction des coûts indirects.

UNE TRAJECTOIRE 2028 CLAIRE ET AMBITIEUSE

La feuille de route de PILOT 28 ainsi établie doit permettre à FIGEAC AÉRO de conforter sa position de leader durable de l'aéronautique à l'échelle mondiale.

La réalisation de cette ambition s'accompagnera d'un net renforcement de la performance commerciale et financière du Groupe, matérialisé par des objectifs financiers clairs :

D'une part, une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs, pour atteindre en mars 2028, entre 550 M€ et 600 M€[1] (soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020) ;

D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'EBITDA à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, un fort développement de la génération de trésorerie pour atteindre environ 50 M€1 (contre 5,4 M€ au titre de l'exercice 2022/23).

Ce développement permettra à FIGEAC d'accélérer son désendettement et d'atteindre un levier financier compris entre 2,0x et 2,5x en mars 2028 (soit une dette nette d'environ 200 M€), après avoir franchi le seuil de 4,0x autour de mars 2025, et 3,0 autour de mars 2026.

À plus court terme, les perspectives à mars 2024 et mars 2025 restent inchangées. Le résultat opérationnel et le résultat net devraient par ailleurs être positifs respectivement à partir de mars 2024, et mars 2025, tandis que la rentabilité des capitaux investis (ROCE) devrait dépasser le seuil des 10% au cours du plan.

GLOSSAIRE

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO (Days of Inventory Outstanding) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Conversion EBITDA-to-FCF Taux de conversion de l'EBITDA courant en Free Cash Flow : Free Cash Flows divisés par EBITDA courant ROCE (Return on Capital Employed) Résultat opérationnel après impôts (NOPAT) divisé par l'actif économique (immobilisations et Besoin en Fonds de Roulement) Free Cash Flows Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement Free Cash Flows nets Flux nets de trésorerie générés par l'activité, après coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

[1] Les objectifs financiers présentés ici sont basés sur les hypothèses suivantes : respect des cadences de production projetées par les avionneurs, taux de change EUR/USD de 1,13 pour l'exercice 2023/24, 1,11 pour 2024/25, 1,10 pour 2025/26, 1,11 pour 2026/27 et 1,12 pour 2027/28, et stabilité des conditions des conditions économiques, notamment en matière d'approvisionnement, d'inflation, de recrutement et de soutien financier des clients.