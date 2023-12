22/12/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2023.

Les comptes consolidés du Groupe FIGEAC AÉRO ont été revus par le Comité d'Audit et approuvés par le Conseil d'Administration en date du 20 décembre 2023.

Le rapport financier semestriel 2023/24 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.figeac-aero.com dans la rubrique « Documents et Publications » de l'espace investisseurs, et sur le site du diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com.

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe , partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.