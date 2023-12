19/12/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce, ce jour la modification de la date de publication de son plan stratégique PILOT 28 au 9 janvier 2024 après bourse, au lieu du 11 janvier après bourse.

FIGEAC AÉRO dévoilera le 9 janvier prochain ses nouvelles orientations stratégiques à l'horizon 2028. Les piliers de ce nouveau plan audacieux nommé PILOT 28 s'appuieront sur les axes directeurs suivants :

Consolidation et développement du leadership, au travers notamment de gains de parts de marché sur l'aéronautique civil où FIGEAC AÉRO bénéficie d'une position de force, et d'un plus fort développement sur d'autres segments, où le Groupe est en mesure de capter de nombreuses opportunités de croissance ;

Accélération du désendettement, grâce à l'intensification de la génération de trésorerie et des initiatives de transformation et d'optimisation du modèle d'affaires du Groupe ;

Participation active à l'avènement d'une aviation décarbonée, au travers d'un renforcement de la démarche RSE du Groupe et de l'innovation.



Prochains évènements (après bourse)

9 janvier 2024 : dévoilement du nouveau plan stratégique PILOT 28

10 janvier 2024 : réunion analystes / investisseurs à 10h00

31 janvier 2024 : chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe , partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.