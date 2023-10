17/10/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, fait un point de situation sur le trafic aérien, la dynamique commerciale de son programme phare, le gros-porteur Airbus A350, et son impact sur ses perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Outre le remplacement et la modernisation des flottes, l'un des facteurs principaux de la croissance de la demande en nouveaux appareils, sur les programmes auxquels FIGEAC AÉRO est principalement exposé (A320 et A350), est le trafic aérien. Celui-ci participe largement à déterminer le rythme auquel les compagnies aériennes remplacent, modernisent et étendent leurs flottes, et par conséquent, les cadences de production des programmes concernés.



TRAFIC AERIEN : UNE CRISE QUASIMENT EFFACEE

Mois après mois, la reprise du trafic aérien post-COVID se confirme et est désormais en passe d'effacer la crise[1]. Pour rappel, les six premiers mois de l'année 2023 affichaient une solide croissance de 47,2% par rapport à la même période en 2022. Cette tendance se poursuit avec une croissance de 26,2% en juillet et de 28,4% en août. Signe de sa forte résilience, le trafic aérien global représentait en juin 94,2% de son niveau de juin 2019, et 95,7% en août.

La reprise s'observe dans l'ensemble des régions du monde, avec une croissance particulièrement forte pour la zone Asie-Pacifique, dernière région à lever ses restrictions sanitaires. Le trafic domestique a dépassé depuis le mois d'avril ses niveaux pré-crise, pour afficher en août un niveau supérieur de 9,2%. En passe de retrouver à son tour ses niveaux d'avant-crise, le trafic international atteint en août 88,5% de son niveau de 2019.



UN MOTEUR POUR LA CROISSANCE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES AIRBUS

La reprise plus rapide du trafic domestique a dans un premier temps profité aux monocouloirs, premiers appareils à avoir vu leur demande exploser. À la fin septembre 2023, Airbus, premier client du Groupe FIGEAC AÉRO, a ainsi engrangé 1 052 commandes nettes pour les court- et moyen-courrier de la famille A320[2], dont une majorité a été annoncée lors du salon du Bourget en juin.

À la faveur de la poursuite du rattrapage qui s'opère sur le trafic international, l'attention des compagnies aériennes se tourne désormais de manière croissante vers les appareils long-courrier des constructeurs. À la fin septembre, Airbus comptait sur l'année 35 A330 et 121 A350 commandés (commandes nettes). Une tendance qui semble se confirmer depuis :

En septembre, Airbus a annoncé des commandes pour 100 nouveaux gros-porteurs A350, dont la commande record de 90 appareils par Air France KLM (dont options).

Emirates a déclaré préparer un plan de croissance agressif de sa flotte, incluant notamment l'A350-1000, sa version la plus longue, ainsi que le Boeing 777X[3], en vue du retrait progressif dans les prochaines années de ses 119 A380.



UN IMPACT PARTICULIEREMENT FORT SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DU GROUPE

Ainsi, avec la croissance continue du trafic aérien et le décollage actuel des gros porteurs, le Groupe dispose d'un niveau de confiance renforcé dans l'augmentation des cadences de production sur l'A350 – objectif de 9 par mois d'ici la fin de l'année 2025, contre une moyenne actuelle légèrement supérieure à 5, et ce, malgré les perturbations de court terme relatives aux tensions d'approvisionnement.

Par ailleurs, avec un shipset[4] d'une valeur d'environ 1,4 M€, les commandes engrangées par Airbus sur l'A350 depuis le début de l'année devraient se concrétiser par un volume d'activité additionnel pour le Groupe de l'ordre de 300 M€. Compte tenu du planning de livraison de ces commandes, les premiers effets sur le chiffre d'affaires du Groupe devraient être visibles sur l'exercice 2025/26.

Avec une montée en charge de l'outil industriel et une rentabilité moyenne du programme A350 sensiblement supérieure à la rentabilité moyenne des autres programmes du Groupe, FIGEAC AÉRO devrait enregistrer une amélioration de sa rentabilité.

Porté par l'ensemble de ces éléments, la confiance du Groupe dans sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa performance financière au-delà de l'horizon mars 2025, ressort renforcée.



Prochains évènements (après bourse)

13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2023/24

semestre de l'exercice 2023/24 12 décembre 2023 : résultats semestriels de l'exercice 2023/24

