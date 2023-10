02/10/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce l'approbation de l'ensemble des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2023, dont notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs.

L'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte présentées par le Conseil d'Administration de FIGEAC AÉRO, réunie ce jour, 29 septembre 2023, a été adopté.

Les actionnaires du Groupe ont notamment approuvé :

Les comptes sociaux de l'exercice 2022/23, clos le 31 mars 2023 ;

Les comptes consolidés de l'exercice 2022/23, clos le 31 mars 2023 ;

Le renouvellement du mandat de Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; et

La nomination de deux nouveaux administrateurs, M. Adrien Dassault et Mme Rahima Belemcili, représentant respectivement Tikehau Capital[1] et la famille Maillard.

Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2029, qui se tiendra en 2029.

Leur nomination vient renforcer les compétences du Conseil d'Administration et son expérience dans le domaine aéronautique, tout en respectant les équilibres tant en termes de diversité que de représentation des actionnaires.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration à compter du 29 septembre 2023

À compter du 29 septembre 2023, le Conseil d'Administration est composé de 10 membres dont 3 femmes, incluant 4 administrateurs représentants de la famille Maillard, 3 représentants de Tikehau Capital1, et 2 administrateurs indépendants.

Jean-Claude Maillard ;

Simon Maillard ;

Remy Maillard ;

Eliane Rouchon ;

Rahima Belemcili ;

Marie-Line Malaterre, Présidente du Comité d'Audit (administratrice indépendante) ;

Eric Raynaud, Président du Comité des Nominations et des Rémunérations (administrateur indépendant) ;

Franck Crepin (représentant Tikehau Capital 1 ) ;

) ; Anne Tauby (représentant Tikehau Capital 1 ) ;

) ; Adrien Dassault (représentant Tikehau Capital1).

Les résultats des votes seront disponibles dans les prochains jours sur le site internet du Groupe.

Prochains évènements (après bourse)

13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2023/24

semestre de l'exercice 2023/24 12 décembre 2023 : résultats semestriels de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

[1] L'investissement de Tikehau Capital dans FIGEAC AÉRO a été réalisé par Ace Aéro Partenaires, un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19 janvier 2007 sous le numéro GP-07000006.