25/09/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce la nomination de Pierre Albert au poste de Directeur des Opérations Nord-Américaines et Activités de Diversification, à compter du 18 septembre 2023.

Sous la responsabilité de Thomas Girard, Directeur Général Adjoint de FIGEAC AÉRO, Pierre Albert a pour mission de piloter et superviser le développement des filiales nord-américaines du Groupe - à savoir les sites de Wichita aux États-Unis et Chihuahua au Mexique - ainsi que des filiales regroupées au sein de la division Activités de Diversification (MTI, Tofer et Mecabrive). Par ailleurs, il devra poursuivre le redressement engagé en termes de performance opérationnelle des sites industriels, en particulier le site mexicain qui a fait l'objet d'un récent redimensionnement.

Ingénieur de formation, homme de l'aéronautique, doté d'une forte culture industrielle, Pierre Albert dispose d'une expérience de 17 ans en tant que spécialiste de la qualité, puis directeur de sites. Son parcours inclut des grands groupes industriels comme Technip, Aubert & Duval, Kuehne & Nagel Aerospace & Industry. Avant de rejoindre FIGEAC AÉRO, Pierre Albert était Directeur des opérations chez Rossi Aéro, Groupe Mécachrome.

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint de FIGEAC AÉRO déclare : « Je me réjouis de l'arrivée de Pierre Albert au sein du Groupe. Sa capacité démontrée à conduire des opérations de développement et d'amélioration de la performance dans un environnement industriel, contribuera activement à l'atteinte des objectifs du Groupe. »

Pierre Albert, Directeur des Opérations Nord-Américaines et Activités de Diversification poursuit : « Je suis très fier de rejoindre le Groupe FIGEAC AÉRO, à un moment clé pour l'entreprise et pour le secteur aéronautique. Je mettrai ma passion de l'industrie et mon expérience au service des équipes sur lesquelles je compte pour continuer à consolider l'excellence industrielle du Groupe. »

Avec cette nomination, le Groupe FIGEAC AÉRO poursuit le renforcement de ses structures organisationnelles au service de la performance opérationnelle, en cohérence avec un axe majeur de son plan stratégique, Route 25.

Prochains évènements

29 septembre 2023 : Assemblée Générale 2023

13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023/24 (après bourse)

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.