29/08/2023 - 18:00

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce la nomination de Thomas Girard, Directeur Commercial depuis 2019, au poste de Directeur Général Adjoint du Groupe, en remplacement de Didier Roux qui quitte le Groupe avec prise d'effet au 1er septembre 2023.

La Direction Générale de FIGEAC Aéro évolue avec la nomination au 1er septembre 2023 de Thomas Girard, au poste de Directeur Général Adjoint aux côtés de Jean-Claude Maillard, en remplacement de Didier Roux qui, après 24 ans au sein de FIGEAC Aéro, quitte le Groupe à cette même date pour poursuivre de nouveaux objectifs professionnels.

La nomination de Thomas Girard s'inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer l'intégration de ses fonctions achats, industrielles et commerciales sous son unique supervision, afin de lui permettre de disposer de l'ensemble des leviers opérationnels pour relever les défis liés au contexte actuel d'inflation et de tensions d'approvisionnement.

Ayant intégré FIGEAC AéRO il y a plus de 18 ans, Thomas Girard bénéficie d'une connaissance profonde du Groupe. Son parcours interne l'a également amené à prendre la direction des achats Groupe puis des ventes, le plaçant au cœur des relations de FIGEAC AéRO avec ses fournisseurs stratégiques et grands donneurs d'ordre. Il dispose ainsi d'une compréhension fine de l'écosystème aéronautique particulièrement critique dans le contexte actuel.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉro, déclare : « Je tiens à remercier Didier, personnellement et au nom du Groupe dans son ensemble, pour son engagement sans faille durant ces nombreuses années au sein du Groupe, et depuis 4 ans à mes côtés à la Direction Générale. Il a largement contribué à structurer le Groupe tant dans ses périodes de forte croissance que durant la crise sanitaire. Didier est un professionnel de l'aéronautique reconnu et je lui souhaite le meilleur dans ses nouveaux projets.

Face au contexte actuel, aussi porteur qu'exigeant, j'accorde ma pleine confiance à Thomas. Grâce au soutien d'une équipe de managers forte, je suis convaincu qu'il saura poursuivre le développement de l'entreprise en restant fidèle à notre ADN d'excellence industrielle et continuer à servir les grands acteurs de l'aéronautique. »

Avec cette nomination entérinée par le Conseil d'Administration, FIGEAC AÉRO réaffirme ses orientations stratégiques de croissance rentable et disciplinée – à savoir un retour sur les niveaux d'activité d'avant-crise, accompagné de l'accroissement de la rentabilité et la maîtrise des CAPEX et du Besoin en Fonds de Roulement.

Prochains évènements

6 septembre 2023 : chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2023/24 (après bourse)

trimestre de l'exercice 2023/24 (après bourse) 29 septembre 2023 : Assemblée Générale 2023

13 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023/24 (après bourse)

