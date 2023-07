03/07/2023 - 18:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, rappelle que le Groupe organise son premier webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers dans le cadre de la publication de ses résultats annuels 2022/23.

À cette occasion, Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général accompagné de Didier ROUX, Directeur Général Adjoint, Thomas GIRARD, Directeur Vente & Service Clients, Joël MALLEVIALE Directeur Administratif & Financier et Simon DERBANNE, Directeur des Relations Investisseurs & Institutionnels, présenteront la stratégie de l'entreprise, les faits marquants 2022/23 et les perspectives du Groupe.



Pour vous inscrire et participer à ce webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer au webinaire FIGEAC AÉRO

le mercredi 5 juillet 2023 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses

sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.



À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,4 M€.