FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce sa présence lors du prochain Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se tiendra du 19 au 25 juin 2023 à l'aéroport Paris-Le Bourget. Le Groupe y exposera son savoir-faire unique et rencontrera l'ensemble des parties prenantes de l'industrie.

Depuis sa création en 1909, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) est devenu et reste aujourd'hui le plus grand évènement au monde consacré à l'industrie aéronautique et spatiale. Véritable rendez-vous sur Terre des professionnels du ciel, les organisateurs s'attendent à une forte participation pour le retour de cette grande fête biennale de l'aéronautique, annulée en 2021 en raison de la pandémie. Ainsi, 320 000 visiteurs et 2 500 exposants sont attendus à l'aéroport Paris-Le Bourget du 19 au 25 juin, dont les 3 derniers jours seront ouverts au Grand Public.

Outre l'exposition de 158 avions commerciaux, avions d'affaires et de combat et hélicoptères, le Salon ouvrira également une fenêtre sur l'avenir du secteur au moment où la mobilité aérienne se réinvente, en particulier en œuvrant pour une aviation décarbonée.

FIGEAC AÉRO y exposera certains de ses produits phares, comme un longeron de voilure[1] de plusieurs mètres de long ou une section complète de plancher, illustrant son savoir-faire unique, sa maîtrise technologique et ses capacités d'innovation. Acteur de référence au cœur de l'écosystème aéronautique, le Groupe ira à cette occasion à la rencontre de l'ensemble des parties prenantes de l'industrie : grands donneurs d'ordre, fournisseurs et sous-traitants, responsables politiques locaux et nationaux, presse spécialisée, mais également la communauté financière dans son ensemble et le Grand Public.

Venez nombreux nous rencontrer sur notre stand B254, situé sur l'allée principale du Hall 2A !

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,4 M€.

[1] Élément structurel longitudinal de l'aile d'avion (dans le sens de l'envergure)