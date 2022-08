12/08/2022 - 20:35

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 mars 2022.

Les comptes consolidés du Groupe FIGEAC AÉRO ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 12 août 2022 et les Commissaires Aux Comptes ont rendu leurs rapports à la même date.

Il comprend notamment les informations suivantes :

le rapport de gestion au conseil d'Administration à l'assemblée Générale ;

le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise ;

la déclaration de performance extra-financière ;

les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.figeac-aero.com dans la rubrique « Documents et Publications » de l'espace investisseurs, et sur le site de notre diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com.

Le Groupe FIGEAC AÉRO précise que certains agrégats financiers ont légèrement évolué par rapport au communiqué de presse relatif aux résultats provisoires 2021/22, publié le 11 juillet 2022 (lien vers le communiqué), dont vous trouverez une version actualisée ci-après.

Chiffre d'affaires 2021/22 en croissance de 37,8% à 281,9 M€ (+36,5% à pcc [1] )

EBITDA courant [2] à 32,1 M€ en très forte amélioration

Free cash-flows positifs à 5,4 M€

Restructuration financière finalisée

Objectifs liés au plan de développement Route 25 confirmés

Commentant les résultats 2021/22, Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général de FIGEAC AÉRO a déclaré « Sur l'exercice 2021/22, le Groupe FIGEAC AÉRO réalise l'ensemble des objectifs qu'il s'était fixé et ce, malgré un contexte macro-économique difficile. L'année 2021/22 a également permis d'engager le Groupe sur la voie du redressement opérationnel grâce à la bonne exécution du plan Transformation 21 et le déploiement de Route 25. Enfin, la finalisation de la restructuration financière nous donne les moyens de nos ambitions. Conforté financièrement et accompagné par un nouvel actionnaire de référence, le Groupe a désormais réuni toutes les conditions pour assurer sa mutation et entamer un nouveau cycle de croissance rentable. »

En K€ - IFRS (du 1er avril au 31 mars) 2020/21

audité 2021/22

provisoires 2021/22 audités Variation PCC1 Chiffre d'affaires 204 649 281 948 281 948 +36,5% EBITDA courant2 2 039 32 289 32 121 +30,0 M€ EBITDA courant / CA 1,0% 11,5% 11,4% EBITDA 898 30 425 30 257 +29,4 M€ EBITDA / CA - 10,8% 10,7% Dotations nettes aux amortissements et provisions (46 849) (50 599) (50 599) Résultat opérationnel courant (45 951) (20 174) (20 342) ROC / CA - - - Autres produits & charges opérationnels non courants (18 121) (10 820) (12 230) Quote-part de résultat net des sociétés ME (59) (1 250) (1 250) Résultat opérationnel (64 131) (32 245) (33 822) Coût de l'endettement financier net (5 457) (6 195) (6 195) Gains & pertes de change réalisés (1 547) 2 818 2 818 Gains & pertes latents sur instruments financiers 11 889 (3 774) (3 774) Autres charges et produits financiers (27) (60) (60) Impôts sur les résultats 2 099 (2 463) (1 053) Résultat net consolidé (57 174) (41 918) (42 086) Résultat net part du Groupe (57 145) (41 879) (42 048)



Une activité dynamique en progression de 37,8% en ligne avec les objectifs

FIGEAC AÉRO réalise au titre de l'exercice 2021/22, un chiffre d'affaires de 281,9 M€, en hausse de 37,8% (+36,5% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 83,1% du chiffre d'affaires du Groupe à 234,2 M€ tire la croissance globale (+40,8% en publié et +39,2% à pcc) et les autres activités[3] affichent un chiffre d'affaires de 47,7 M€ (+24,7% en publié et +24,5% à pcc).

Cette dynamique d'activité confirme la reprise progressive du secteur aéronautique, portée par les montées en cadence confirmées par les donneurs d'ordre sur le segment des monocouloirs à l'instar de l'A320 Neo et du Boeing 737 MAX, après une crise d'une durée et d'une brutalité sans précédent.



Redressement de la performance opérationnelle du Groupe conformément aux engagements du plan Transformation 21 : EBITDA courant en forte amélioration à 32,1 M€, soit un taux de marge de 11,4%

Les mesures mises en place dans le cadre du plan Transformation 21 - réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux – ont porté leurs fruits et permettent une réduction des coûts fixes de 30,7 M€ malgré un contexte de tensions inflationnistes sur la fin du second semestre de l'exercice.

Ainsi, porté par la reprise d'activité et par une structure de coûts maitrisée dans un contexte de forte croissance, l'EBITDA courant 2021/22 ressort à 32,1 M€, en hausse de 30,1 M€, soit un taux de marge en amélioration de 10,4 points à 11,4% du chiffre d'affaires. La division Aérostructures affiche un EBITDA courant de 36,3 M€ et les autres activités de -4,2 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (-50,6 M€) impactées par une hausse des provisions sur actifs circulant de 1,3 M€, le résultat opérationnel courant progresse de 25,6 M€ et s'établit à -20,3 M€.

Les éléments non récurrents (-12,2 M€), incluent, entre autres, des coûts liés à la mise en œuvre de la restructuration financière du Groupe et des compléments de dépréciation d'actifs à la suite des tests d'impairment. Ainsi, le résultat opérationnel de l'exercice 2021/22 s'élève à -33,8 M€ en amélioration de 30,3 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net part du Groupe de l'exercice 2021/22 ressort à -42,0 M€ en amélioration de 15,1 M€. pour rappel, l'exercice 2020/21 avait bénéficié d'un gain latent sur instruments financiers de 11,9 M€.



Structure financière : des free cash-flows positifs à 5,4 M€

Au cours de l'exercice 2021/22, les flux de trésorerie générés par l'activité sont en très forte hausse à 34,4 M€ contre -14,3 M€ un an auparavant. Ce niveau reflète une amélioration significative de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 18,4 M€ (-1 M€ un an auparavant) et une maîtrise du BFR dans un contexte de forte croissance et de tensions sur les approvisionnements (matière première, transport, énergie).

Les investissements opérationnels nets de la période s'élèvent à 29,1 M€ (net du dépôt de garantie et incluant la dotation en capital de la jointe venture en Arabie saoudite). Ces derniers ont été principalement consacrés aux efforts de R&D dont le projet FAST relatif au déploiement du nouvel ERP au sein du Groupe et des projets collaboratifs initiés avec les clients visant à améliorer la productivité de la société. Une autre partie de ces dépenses d'investissements relèvent des activités de maintenance opérées sur l'ensemble du parc machine.

Ainsi, les free cash-flows au 31 mars 2022 positifs et maîtrisés, s'élèvent à 5,4 M€ en amélioration de 38,3 M€ par rapport au 31 mars 2021, incluant un décaissement de 8,5 M€ de frais de restructuration associés au PSE.

Au 31 mars 2022, avant opérations liées à la restructuration financière, la trésorerie disponible du Groupe s'élève à 49,3 M€ et les dettes financières nettes[4] ressortent à 334 M€.

Post-clôture, FIGEAC AÉRO a achevé sa restructuration financière comprenant :

une augmentation de capital de 53,5 M€ et une émission obligataire de 10 M€ au profit d'Ace Aéro Partenaires,

un rééchelonnement des principaux financements bancaires jusqu'en 2028,

une enveloppe de 66 M€ au titre des PGE « Aéro », un financement sur actifs d'un montant de l'ordre de 30 M€ et la mise en place d'opérations de couverture de change pour un montant cumulé de 227 M€ à horizon mars 2025,

un aménagement des termes des obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « ORNANE ») comptant principalement un allongement de la maturité à octobre 2028, un ajustement du ratio de conversion (1 :3,4) et du coupon (+62,5 bps), incluant également la réalisation effective du rachat partiel de 777 605 ORNANE pour un montant nominal total de 20 M€.

Ainsi, FIGEAC AÉRO dispose de moyens financiers renforcés et d'une structure de bilan adaptée à sa stratégie permettant de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur.

En vision proforma au 31 mars 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 95 M€, la trésorerie disponible à 154,7 M€ et la dette financière nette4 à 304,4 M€.



Déploiement du plan stratégique Route 25

Dans le prolongement du plan d'optimisation Transformation 21, FIGEAC AÉRO déploie Route 25, un plan stratégique moyen-terme dont l'ambition est un retour à un niveau de chiffre d'affaires pré-Covid associé à une performance économique robuste et rentable.

Route 25 s'appuie sur 4 piliers structurants :

une croissance pérenne et non capitalistique du chiffre d'affaires qui s'appuie sur les contrats actuels, la captation de nouvelles parts de marché et le développement de la vente de service. C'est dans ce sens que le Groupe a annoncé un nouveau partenariat en Arabie saoudite afin de construire son positionnement commercial au Moyen-Orient mais également pour lui permettre de conquérir les marchés de compensation industrielle militaires et civils saoudiens

une empreinte industrielle optimisée avec des schémas industriels prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost (Tunisie, Maroc et Mexique) et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0. Le repositionnement du Groupe au Mexique ou encore la fusion des deux sites marocains finalisée fin 2021 en sont une illustration.

une optimisation des coûts de fonctionnement et de production.

une amélioration des systèmes de management à travers le nouvel ERP dont le déploiement a été finalisé en avril 2022 et la digitalisation du Groupe.



Perspectives 2024/25 confirmées

En termes de cadences de production, les principaux donneurs d'ordre ont confirmé des augmentations de cadence substantielles d'ici mi-2023 avec 65 avions par mois sur la famille Airbus A320 NEO contre 45 actuellement et 42 Boeing 737 MAX par mois contre 24 aujourd'hui. A horizon 2025, Airbus confirme un passage à 75 avions par mois sur ses monocouloirs.La reprise sur les long-courriers sera plus progressive et le Groupe n'entrevoit pas de retour à des cadences significatives avant plusieurs mois.

Forte de sa stratégie de conquête, FIGEAC AÉRO poursuit son développement commercial sur les marchés européens et américains. Les derniers gros contrats remportés avec Collins Aerospace, Rolls Royce ou encore Airbus Atlantic (ex-Stelia) sont maintenant complètement industrialisés.

Par ailleurs, le Groupe participe actuellement à de nombreux appels offres significatifs en termes de charge sur les segments monocouloirs et long-courriers auprès des principaux donneurs d'ordre et qui devraient se déboucler dans les prochaines semaines.

Pour remporter ces appels d'offre, FIGEAC AÉRO peut compter sur ces deux joint-venture – l'une avec le chinois Nanshan Aluminum et l'autre en Arabie saoudite – localisées sur des territoires stratégiques pour les constructeurs d'avions et équipementiers. La première poursuit son développement industriel avec la signature d'un contrat de coopération avec la ville de Nanjing qui hébergera prochainement les premières machines de la JV. La seconde, basée à Djeddah, a produit ses premières pièces depuis plus de six mois et devrait obtenir sa qualification AS/EN9100 d'ici la fin de l'été.

Ainsi, FIGEAC AÉRO reste confiant dans l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024/25, soit :

un chiffre d'affaires entre 400 M€ et 430 M€,

un EBITDA courant entre 67 M€ et 73 M€,

des free cash-flows entre 20 M€ et 28 M€ positifs,

une réduction de la dette financière nette qui devrait se situer entre 280 M€ et 300 M€.

La société reste néanmoins vigilante face à l'évolution de la situation sanitaire notamment en Chine ayant un effet immédiat sur le trafic aérien dans cette région et aux conséquences pour l'instant maîtrisées du conflit Russo-ukrainien et de l'inflation galopante.Fort de son empreinte industrielle mondiale et des besoins limités en termes d'investissements de croissance à horizon 2025, le Groupe sécurisera ses flux de trésorerie liés à l'exploitation qui lui permettront d'amorcer son désendettement et pourra se concentrer sur la poursuite de son objectif ultime : devenir n°1 mondial de la sous-traitance de pièces aéronautiques métalliques.



ANNEXE

BILAN - K€ - IFRS 31/03/2021 31/03/2022

provisoires 31/03/2022

audités Immobilisations 297 591 275 902 275 901 Autres actifs non courants 20 663 16 867 17 579 Stocks 179 952 182 241 182 223 Coûts sur contrats 27 518 26 658 25 289 Créances clients 36 327 61 084 61 083 Actifs d'impôts exigibles 7 063 7 688 7 688 Autres actifs courants 22 522 20 438 21 711 Trésorerie 80 470 49 303 49 303 TOTAL ACTIF 672 106 640 181 640 777 Capitaux propres 84 688 41 464 41 296 Dettes financières non courantes 253 613 208 862 207 420 Passifs non courants 35 219 30 702 31 466 Dettes financières court terme 18 930 16 167 16 164 Partie courante dettes financières (1) 136 797 153 956 155 401 Dette ne portant intérêts 13 098 10 202 10 202 Avances remboursables 4 214 4 153 4 153 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 812 87 943 87 943 Passifs courants 80 734 86 732 86 732 TOTAL PASSIF 672 106 640 181 640 777

(1) le classement de la dette financière entre partie courant et non courante n'intègre pas les effets de l'accord sur l'aménagement de la structure financière annoncé par le Groupe le 5 avril 2022.

Tableau de Flux de trésorerie - En K€ IFRS 31/03/2021 31/03/2022

provisoires 31/03/2022

audités Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts (955) 18 429 18 261 Variation du besoin en fond de roulement (13 376) 16 024 16 193 Flux net de trésorerie généré par l'activité (14 331) 34 453 34 453 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (29 390) (29 052) (29 052) FREE CASH FLOW (43 721) 5 401 5 401 Incidences des variations de périmètre Acquisitions ou cessions d'actions d'autocontrôle 115 (78) (78) Variation des emprunts et des avances remboursables 28 353 (37 580) (37 580) Opération Aerotrade de portage de stock 10 193 3 693 3 693 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements 38 661 (33 965) (33 965) Variation de la trésorerie (5 060) (28 564) (28 564) Variation de conversion (192) 49 49 Position de trésorerie nette 61 540 33 025 33 025

[1] A périmètre et taux de change constants

[2] EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

[3] Oil & Gaz, Mécanique Générale, Traitement de surface et Assemblage

[4] Hors passifs financiers ne portant pas intérêts