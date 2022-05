Structure de l'émission : un nombre maximum de 10.446.428 Actions Nouvelles seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée, sur le fondement des 3ème et 4ème résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société le 20 mai 2022, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce (l'« Offre »).

Prix de souscription des Actions Nouvelles : 5,60 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l'Offre »), dont 0,12 euro de valeur nominale et 5,48 euros de prime d'émission.

Montant de l'émission : le montant maximum total de l'émission, prime d'émission incluse, s'élève à 58.499.996,80 euros (dont 1.253.571,36 euros de valeur nominale et 57.246.425,44 euros de prime d'émission) (le « Montant Maximum »).

Utilisation et montant net estimé du produit : dans un contexte de crise COVID-19, la Société doit adapter la courbe de remboursement des emprunts bancaires et des obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « ORNANE ») à la génération des flux de trésorerie opérationnels. Ceci afin d'assurer le service de la dette, tout en préservant sa place de leader dans la sous-traitance aéronautique de pièces métalliques. A cet effet, la Société a conclu, en septembre 2021, un accord engageant avec Tikehau Ace Capital. Cet accord, tel que modifié par voie d'avenant en avril 2022, prévoit une prise de participation minoritaire par Tikehau Ace Capital (ou toute entité qui lui serait affiliée, y compris toute entité gérée par elle) au capital de Figeac Aéro par (i) augmentation de capital réservée et (ii) achat d'actions auprès de M. Jean-Claude Maillard, actionnaire majoritaire. Aux termes de cet accord, Tikehau Ace Capital s'est engagé à souscrire à un nombre maximum de 10.446.428 actions nouvelles correspondant à une augmentation de capital de la Société qui lui serait réservée d'un montant maximum de 58.499.996,80 euros (prime d'émission incluse), soit un montant net de 56.954.996,80 euros, souscrites à un prix d'émission de 5,60 € par action nouvelle. M. Jean-Claude Maillard, actionnaire majoritaire de la Société, s'est quant à lui engagé à céder 803.572 actions FIGEAC AÉRO au même prix de 5,60 €.

La Société dispose néanmoins de la possibilité de limiter le montant de l'Augmentation de Capital Réservée à Tikehau Ace Capital (ou toute entité qui lui serait affiliée, y compris toute entité gérée par elle) à un montant minimum de 53.499.997,60 euros (prime d'émission incluse), soit un montant net de 51.954.996,80 euros, dans l'hypothèse d'une amélioration de la situation de trésorerie du Groupe dans le cadre de sa stratégie de rationalisation de son outil industriel. Dans une telle hypothèse, Tikehau Ace Capital souscrirait, au travers d'une entité qui lui serait affiliée (y compris toute entité gérée par elle), à un nombre de 9.553.571 actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital de la Société qui lui serait réservée. La cession d'actions FIGEAC AÉRO de M. Jean-Claude Maillard à Tikehau Ace Capital porterait dans ce cas sur 1.696.429 actions FIGEAC AÉRO. Le prix d'émission des actions nouvelles et le prix de cession des actions FIGEAC AÉRO resterait de 5,60 € par action dans cette hypothèse.

En complément de son investissement en capital, Tikehau Ace Capital s'est engagée à souscrire à des obligations à émettre par la Société pour un montant de 10 M€. Ces obligations porteront intérêt au taux annuel de 12% capitalisé annuellement et auront une maturité de 6 ans et 6 mois.

La réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée s'accompagnera de la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre Tikehau Ace Capital, M. Jean-Claude Maillard et la société SC Maillard & Fils, constitutif d'une action de concert (visant à mettre en œuvre une politique commune) entre Tikehau Ace Capital, M. Jean-Claude Maillard et la société SC Maillard et Fils (ces derniers restant prédominants au sein du nouveau concert ainsi constitué). Ce concert représenterait, en cas de réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée à hauteur d'un montant de 58.499.996,80 euros, 81,45% du capital et 88,49% des droits de vote de la Société sur une base non-diluée, et 67,11% du capital et 77,70% des droits de vote sur une base diluée. La réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée s'accompagnera également d'un changement dans la composition du Conseil d'administration de la Société (en ligne avec les recommandations du Code Middlenext) qui lui permettrait de s'enrichir de compétences supplémentaires et indépendantes et de tenir compte de la nouvelle structure actionnariale du Groupe, à savoir la nomination de 4 nouveaux administrateurs qui sera soumise au vote des actionnaires de la Société, réunis lors de l'assemblée générale en date du 20 mai 2022. La réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée est notamment soumise au vote des actionnaires de la Société, réunis lors de l'assemblée générale en date du 20 mai 2022, étant précisé que M. Jean-Claude Maillard et la société SC Maillard & Fils se sont d'ores et déjà engagés à voter en faveur de cette augmentation de capital.

L'Augmentation de Capital Réservée s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière de la Société annoncée au marché le 5 avril 2022, laquelle comprend également le rééchelonnement des principaux financements bancaires de la Société jusqu'en 2028 et le réaménagement des termes des ORNANE, incluant le rachat partiel de 777.605 ORNANE annoncé par la Société le 9 mai 2022 pour un montant nominal total de 20 M€ (ensemble, la « Restructuration Financière »). L'ensemble de ces opérations, incluant la réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée pour un montant minimum de 53.499.997,60 euros (prime d'émission incluse), sont interdépendantes et doivent intervenir le 30 juin 2022 au plus tard. Le produit de l'Augmentation de Capital Réservée a vocation à contribuer au rachat partiel des 777.605 ORNANE, et de permettre à la Société d'assurer la poursuite de ses activités notamment le financement des besoins générés par l'augmentation des cadences de productions annoncées et l'entrée en production de nouveaux contrats.

Règlement-livraison : les opérations de règlement-livraison des Actions Nouvelles dans le cadre de la réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée d'un montant minimum de 53.499.997,60 euros (prime d'émission incluse) devront avoir lieu le 30 juin 2022 au plus tard.

Engagements de conservation : Tikehau Ace Capital a pris l'engagement de conserver ses actions FIGEAC AERO, détenues directement et indirectement, jusqu'à l‘expiration d'une période de 18 mois à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, à l'exception de toute cession ne représentant pas de manière cumulée plus de 1% du capital de la Société sur 12 mois glissants. M. Jean-Claude Maillard, Président-Directeur général de la Société et la société SC Maillard & Fils ont pris un engagement identique à l'égard de Tikehau Ace Capital.

Dilution résultant de l'Augmentation de Capital Réservée : Impact de la dilution sur le capital (en %) Participation de l'actionnaire (base non-diluée) Participation de l'actionnaire (base diluée**) Avant l'émission des 10.446.428 Actions Nouvelles* 1,00 1,00 Après l'émission des 10.446.428 Actions Nouvelles* 0,75 0,62 * Il est rappelé qu'en fonction de la situation de trésorerie de la Société, cette dernière pourrait n'émettre que 9.553.571 Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée.

** En cas de conversion en actions nouvelles du solde des 2.656.110 ORNANE telles que modifiées dans le cadre de la Restructuration Financière, après prise en compte du rachat partiel de 777.605 ORNANE pour un montant nominal total de 20 M€.

Déclaration sur le fonds de roulement : à la date du Prospectus, la Société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie au cours des douze prochains mois. Au 28 février 2022, la Société bénéficiait d'une trésorerie disponible de 35,4 M€ lui permettant de faire face à ses échéances court terme. Le Groupe, avec ses conseils, a actualisé ses prévisions de trésorerie sur un horizon glissant de 12 mois. Ces prévisions reposent sur plusieurs hypothèses dont le niveau d'activité et le cadencement des dépenses en lien avec les actions mises en œuvre et le plan Transformation 2021, celles-ci ayant par nature un caractère incertain. Sur la base de ces prévisions, la trésorerie disponible permettrait à la Société de faire face à ses échéances de trésorerie jusqu'à la fin du mois de septembre 2022. En revanche, cette trésorerie ne permettrait pas d'assurer le remboursement des ORNANE dont l'échéance est en octobre 2022, pour un montant de 88 M€ à raison d'une insuffisance estimée à environ 71,2 M€ à cette date. Si l'Augmentation de Capital Réservée et la Restructuration Financière sont réalisées, ce qui aboutirait notamment (i) à un report de la maturité des ORNANE de 6 ans (i.e. 18 octobre 2028) et (ii) à une réduction de la souche d'ORNANE en circulation à 2.656.110 ORNANE à l'issue du rachat partiel de 777.605 ORNANE pour un montant nominal total de 20 M€ tel qu'annoncé le 9 mai 2022, la Société estime que son fonds de roulement net sera suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie au cours des douze prochains mois à compter de la date du présent Prospectus.