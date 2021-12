14/12/2021 - 17:45

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2021 (clos le 30 septembre 2021), compte-tenu des discussions en cours de finalisation avec Tikehau Ace Capital et les différents prêteurs du Groupe.

En conséquence, la date de publication des résultats semestriels 2021, initialement prévue le 15 décembre 2021 post Bourse, a été reportée au 28 décembre 2021 après Bourse, à l'issue du Conseil d'administration, prévu à l'effet d'arrêter les comptes au 30 septembre 2021 de FIGEAC AÉRO.

