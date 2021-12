06/12/2021 - 07:30

Jeddah, le 4 décembre 2021 - Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, SAMI (Saudi Arabian Military Industries), filiale à 100% du Fonds d'investissement public saoudien (PIF) et Dussur (Saudi Arabian Industrial Investments Company) annoncent la signature d'un accord de coentreprise pour la création de SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC (SFAM) qui vise à construire en Arabie saoudite une usine de production de pièces d'aérostructures de haute précision.

Cette annonce a été faite lors du Forum d'investissement franco-saoudien qui s'est tenu en marge de la visite du Président de la République française Emmanuel Macron en Arabie saoudite. Cet accord a été signé par Eng. Walid Abukhaled, CEO de SAMI et Jean-Claude Maillard, Président-Directeur général de FIGEAC AÉRO.

La coentreprise a pour objectif de développer les capacités industrielles de l'Arabie saoudite en matière d'aérostructures, de former des ingénieurs et des techniciens locaux pour travailler dans le cadre du projet et de favoriser l'implantation d'acteurs du secteur aéronautique militaires et civiles conformément à la Vision 2030 du Royaume. Les premières pièces produites seront des éléments en alliage léger (aluminium) et métaux durs (titane).

Commentant cette annonce, H.E. Mr. Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, Chairman de SAMI, déclare : « Grâce à la création de cette nouvelle coentreprise, SAMI renforce son engagement à soutenir le développement d'un secteur militaire national solide en Arabie saoudite. En créant ce partenariat entre des entreprises locales et un acteur international, notre ambition est d'accélérer la localisation de technologies avancées dans le domaine des aérostructures. Par ailleurs nous augmenterons également les flux d'investissement et créerons de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes saoudiens, conformément aux objectifs définis dans le cadre du plan saoudien Vision 2030. »

Eng. Walid Abukhaled, CEO de SAMI, déclare : « La signature de l'accord de coentreprise de ce jour marque une étape importante dans notre volonté de renforcer l'écosystème aéronautique de l'Arabie saoudite par le biais de partenariats stratégiques mondiaux. Ensemble, les trois signataires collaboreront avec les autorités et les régulateurs saoudiens pour identifier les possibilités de transfert de technologie et d'expertise vers le Royaume, en améliorant le potentiel local et en créant des opportunités passionnantes dans l'industrie civile et militaire aéronautique. »

« Dans le contexte actuel, finaliser ce partenariat représente une véritable opportunité pour FIGEAC AÉRO. Il permettra d'établir notre positionnement commercial au Moyen-Orient mais également de nous ouvrir les portes des marchés de compensation industrielle militaires et civils saoudiens », indique Jean-Claude Maillard PDG de FIGEAC AÉRO. « Notre participation au sein de SFAM sera minoritaire mais les futurs investissements de la société saoudienne seront accompagnés par des partenaires bancaires locaux et étatiques robustes ; notre rôle sera essentiel pour poser les bases de la future industrie aéronautique dans le Royaume. »

Dr. Raed Al-Rayes, CEO de Dussur, ajoute : « Cette coentreprise représente une étape importante dans le développement d'une industrie des métaux dans leur plus grande application, l'aéronautique. Conformément au mandat de Dussur visant à développer les industries stratégiques du Royaume, ce partenariat permettra au Royaume d'intégrer la supply chain des équipementiers aéronautiques mondiaux, de développer l'industrie aéronautique en Arabie saoudite et servira de catalyseur pour la croissance future. De plus, elle permettra le transfert de savoir-faire opérationnel vers le Royaume et donnera lieu à l'implantation d'usines de production de composants aéronautiques. »

La création de SFAM fait suite à la signature d'un protocole d'accord (MOA - Mémorandum Of Agreement) en 2019 lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace à Paris. Sa création a été finalisée après réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires de l'Autorité générale de la concurrence saoudienne (GAC), qui a délivré un certificat de non-objection concernant la réalisation de la fusion entre les trois sociétés. La JV a également réussi à obtenir les approbations de 5 autres régions, dont l'Union Européenne. Les actions de la nouvelle société seront réparties entre FIGEAC AÉRO (en tant qu'actionnaire minoritaire) et SAMI Dussur Aeronautics LLC (un partenariat entre SAMI et Dussur).

Sur une période de 10 ans, le projet représentera des investissements importants - pour la plupart financés par des institutions bancaires locales - dont l'implantation d'une usine de production à Jeddah sur le site de la société spécialisée en maintenance aéronautique AACC (Aircrafts Accessories and Components Company). Actuellement, un parc machines CNC 5 axes et les équipements de production correspondants sont mis en service par les équipes techniques de FIGEAC AÉRO afin de produire les premières pièces d'ici la fin de l'année 2021.

La première phase de développement sera consacrée à la montée en puissance de l'installation qui devrait être achevée d'ici 2024, pour un investissement d'environ 50 millions d'USD, comprenant des machines, les infrastructures, la formation et la certification et devrait générer 10 millions d'USD de chiffre d'affaires d'ici 2024. SFAM sera alors équipée de 14 machines d'usinage à la pointe de la technologie et emploiera près de 60 personnes issues du Royaume.

Par ailleurs, un contrat de services d'environ 40 MUSD, à travers lequel FIGEAC AÉRO assurera un accompagnement industriel et technique complet de SFAM, a également été mis en place. Dans le cadre de ce contrat les partenaires assureront la coopération et la coordination entre les différentes instances saoudiennes, et identifieront les principales opportunités commerciales et militaires.

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204,6 M€.

FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Camille Traineau

Directeur Corporate Development

Relations institutionnelles / IR

Tél. : 05 81 24 61 90 / [email protected] ACTUS Finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / [email protected]



Manon Clairet - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / [email protected]



About Saudi Arabian Military Industries (SAMI):

Launched in May 2017 and wholly owned by the Public Investment Fund (PIF), Saudi Arabian Military Industries (SAMI) is a military industries company working under the directives outlined in the ‎Saudi Vision 2030. Aiming to be among the top 25 military industries companies in the ‎world by 2030, SAMI is expected to play a key role in supporting the localization of 50 percent of the Kingdom's ‎total government military spending. SAMI also aims to support PIF's efforts in localizing cutting-edge technology and knowledge, as well as building strategic economic partnerships.

SAMI is combining the latest technologies and the best national talents to develop ‎military products and services at par with international standards across five business divisions – Aeronautics, Land Systems, Weapons and Missiles, Defense Electronics, and Emerging Technologies. ‎The company is also focused on increasing exports and bringing foreign investment to ‎the Kingdom's military industries sector.

For more information, visit www.sami.com.sa or e-mail us at [email protected].

For media inquiries or interviews, please contact:

Meshel B. Alsaleh

Senior PR & International Partnerships Manager

Saudi Arabian Military Industries (SAMI)

E-mail: [email protected]

Mobile: ‎+966 50 546 4320