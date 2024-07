26/07/2024 - 17:45

1°) Evènements importants intervenus au cours des 9 mois de l'exercice

Le chiffre d'affaires consolidé de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS s'établit à 157,7 M€ au 30/06/2024, en baisse de 8,3% par rapport à N-1.

En ce qui concerne les évolutions de chiffre d'affaires par familles de produits, on constate un recul plus important des ventes de papier et de consommables informatiques qui sont les familles de produits les plus impactées par la politique de transformation digitale et de dématérialisation observée chez les clients.

En France, le ralentissement économique constaté en 2023 se poursuit en 2024 avec une croissance du PIB quasi nulle et une baisse de l'inflation qui s'établit à +2,3% en mai 2024 (sur 12 mois) contre +5,1% en mai 2023 (sur 12 mois).

Fin mai 2024 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché global des produits de « papeterie office » tous circuits confondus, est en régression de -3,3% tandis que sur le circuit BtoB des fournituristes et de la VAD la baisse du chiffre d'affaires atteint -7,0 % (source GFK / UFIPA – le baromètre papeterie office, données à fin mai 2024). A titre de comparaison, la baisse du chiffre d'affaires de FIDUCIAL BUREAUTIQUE sur 12 mois glissants s'élève à -6,8%.

Dans ce contexte de décroissance des volumes et de baisse de l'inflation, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS va poursuivre sa dynamique de conquête clients et d'élargissement de l'offre en s'appuyant sur le développement du digital.

2°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre

Chiffre d'affaires consolidé En milliers d'euros % Variation N N-1 1er trimestre 55 432 56 289 -1,5% 2ème trimestre 53 459 60 964 -12,3% 3ème trimestre 48 806 54 661 -10,7% Total au 30/06/2024 157 697 171 914 -8,3%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité En milliers d'euros % Variation N N-1 Distribution fournitures de bureau 156 798 170 915 -8,3% Autres 899 999 -10,0% Total au 30/06/2024 157 697 171 914 -8,3%

CA par zone géographique En milliers d'euros % Variation N N-1 France 146 031 158 692 -8,0% Europe 11 666 13 222 -11,8% Total au 30/06/2024 157 697 171 914 -8,3%

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l'exercice 2023/2024 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 205 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé en retrait par rapport à celui de l'exercice 2022/2023.