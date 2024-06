27/06/2024 - 17:40

Le Conseil d'Administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 27 juin 2024 pour arrêter les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2023/2024. Ces comptes au 31 mars 2024 ont fait l'objet d'un examen limité par nos Commissaires aux Comptes.

Les faits marquants du 1er semestre 2023-2024

Le chiffre d'affaires consolidé de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS s'établit à 108,9 M€ pour le premier semestre de l'exercice, en diminution de 7,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La décroissance de l'activité provient exclusivement d'une baisse des volumes de ventes dans un marché structurellement baissier depuis de nombreuses années.

En France, le ralentissement économique constaté en 2023, se poursuit avec une croissance du PIB quasi nulle au 1e trimestre 2024 à 0,2%. L'inflation est en recul à +2.3% à fin mars 2024 (sur 12 mois) contre +5,7% à fin mars 2023.

En France, au 31/03/2024 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché global des produits de « papeterie office » tous circuits confondus est en régression de -3,2% (source GFK / UFIPA – Le baromètre papeterie office, données à fin mars 2024) alors qu'il était en progression de +2,2% au 31/03/2023. Selon le baromètre papeterie office, pour le circuit des fournituristes de bureau en BtoB et VAD, la baisse du chiffre d'affaires à fin mars 2024 atteint -6,2%. A titre de comparaison, la baisse du chiffre d'affaires de FIDUCIAL BUREAUTIQUE sur la même période (soit 12 mois glissants au 31/03/2024) s'élève à -3,3%, ce qui traduit une meilleure performance que le marché.

En ce qui concerne les évolutions du chiffre d'affaires par familles de produits, nous constatons un recul plus important des ventes de papier et de consommables informatiques qui sont les familles de produits les plus impactées par la politique de transformation digitale et de dématérialisation observée chez les clients.

En Belgique, la fusion entre FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS et IPL Business réalisée en 2022 a permis de consolider nos parts de marché et de limiter l'impact des baisses de volumes dans un marché en décroissance. Néanmoins, le chiffre d'affaires de l'exercice est en recul par rapport à celui de l'exercice précédent, plus particulièrement sur les ventes de mobilier.

Au Luxembourg, le chiffre d'affaires est également en régression par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'importantes commandes de produits d'imprimerie et de produits personnalisés.

Le volume de marge du groupe est en légère régression de -0,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Notre taux de marge s'est fortement apprécié sur ce premier semestre du fait du ralentissement de l'inflation des prix des matières premières et du papier ainsi que d'un effet mix favorable.

La baisse des volumes liée au ralentissement économique nous a permis de réduire nos charges de fonctionnement notamment en diminuant nos coûts de préparation et de transport, malgré l'impact défavorable de la hausse de l'énergie.

En conséquence de quoi, le résultat opérationnel au 31/03/2024 s'établit à 2,5 M€ (intégrant un retour à meilleure fortune de 1 M€).

Les autres faits significatifs de ce premier semestre sont les suivants :

Nous avons finalisé le déploiement de la plateforme web sur la totalité de nos clients. Cette plateforme bénéficie des dernières technologies en matière de performance, d'ergonomie et de richesse d'informations pour faciliter le parcours du client. Nous continuons à effectuer des développements et investissements sur la plateforme web afin de capter des clients ayant un profil de vente à distance, autonomes sur le web et aussi d'automatiser certains processus tels que les retours clients. Nous avons également déployé notre nouveau site internet en Belgique et au Luxembourg.

Nous avons intensifié la conquête clients malgré une tendance baissière du marché, en nous appuyant sur le développement du digital, en renforçant notre programme d'animation marketing et en faisant évoluer l'organisation de notre force de vente.

Nous avons démarré le développement d'une nouvelle solution de gestion de l'information produit (Product Information Management) afin de centraliser et d'améliorer la qualité de notre base de données produits et offres.

Nous continuons d'élargir notre offre de produits et services en développant notamment les familles de produits mobilier et services généraux et en renforçant les partenariats avec nos fournisseurs pour proposer de plus en plus de produits non stockés, accessibles sur notre site e-commerce.

Nous avons poursuivi la modernisation de notre centre de préparation automatisé avec l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion logistique (Warehouse Management System) dont la mise en production est décalée au 2ème semestre 2024, compte-tenu des développements complémentaires que nous avons dû effectuer.

Nous avons renforcé notre engagement environnemental en conservant les objectifs suivants pour l'exercice 2023/2024 :

Conforter notre avance en matière de produits verts pour atteindre plus de 50% de notre offre en produits verts ;

Respecter nos engagements qualité et poursuivre l'amélioration de notre taux de satisfaction client ;

Diminuer l'empreinte carbone de nos livraisons avec des véhicules peu polluants en poursuivant les initiatives déjà engagées en 2023 (livraisons en hyper centres villes en mode fluvial et en vélo-cargos) ;

De manière synthétique les résultats et les principaux agrégats du bilan sont les suivants :

Eléments du compte de résultat en M€ 31/03/2023

(6 mois) 31/03/2022

(6 mois) 30/09/2022

(12 mois) Chiffre d'affaires H.T. 117.3 111.0 215.0 Résultat opérationnel courant 2.7 2.6 3.2 Soit en % du CA 2.27% 2.37% 1.51% Résultat opérationnel 2.4 2.0 2.1 Coût de l'endettement financier net -0.1 -0.1 -0.2 Autres produits et charges financiers 0.0 0.0 0.0 Charge d'impôt 0.0 0.0 0.0 Bénéfice consolidé part du groupe 2.3 1.9 1.9 Eléments du bilan en M€ 31/03/2023 31/03/2022 30/09/2022 Actifs non courants 66.9 68.2 68.0 Actifs courants 82.5 71.5 79.1 Capitaux propres part du groupe 80.5 78.8 79.3 Provisions pour risques et charges 2.6 3.0 2.7 Passifs non courants 5.2 4.2 3.9 Passifs courants 61.0 53.7 61.2 Total du bilan 149.4 139.7 147.1 Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie, en M€ 31/03/2023 31/03/2022 30/09/2022 Capacité d'autofinancement (CAF) 4.2 3.9 5.8 Variation du BFR 1.1 -16.0 -17.6 Cash-flow opérationnel 5.3 -12.2 -11.8 Opérations d'investissement -0.7 -0.6 -1.7 Opérations de financement -2.1 13.5 12.5 Variation de trésorerie 2.5 0.7 -1.0

La structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste solide au 31/03/2024, avec des capitaux propres de 82,3 M€ et des passifs financiers à long terme de 3,4 M€.

Evènements exceptionnels du semestre et évènements postérieurs

En dehors des évènements macro-économiques cités plus haut, nous n'avons enregistré aucun autre évènement exceptionnel au cours de ce premier semestre.

Perspectives pour les 6 derniers mois de l'exercice

Il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité au cours des prochains mois de l'exercice.

Dans un marché en décroissance, nous devons trouver de nouvelles sources de développement par l'élargissement de l'offre et la conquête de nouveaux clients.

Pour l'exercice 2023/2024 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 205 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé en retrait par rapport à celui de l'exercice 2022/2023.

