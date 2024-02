(Euronext Paris - Compartiment C)

14/02/2024 - 17:50

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE au 31/12/2023

1°) Evénements importants intervenus au cours du trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS s'établit à 55,4 M€ pour le premier trimestre de l'exercice, en légère baisse de 1,5% par rapport à N-1.

En France, la baisse est limitée à -0.8% tandis qu'elle est plus importante en Belgique et au Luxembourg.

En France, notre environnement macro-économique continue d'être impacté par les effets du ralentissement économique avec un PIB stable au 4e trimestre 2023 (croissance de 0,9% en moyenne sur l'année 2023) et de la baisse de l'inflation qui s'établit à 3,7% en décembre 2023 contre 5,9% en décembre 2022. Fin décembre 2023 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché global des produits de papeterie office tous circuits confondus, est en régression de -3,2% tandis que sur le circuit BtoB des fournituristes et de la VAD la baisse est de -9,4 % (source GFK : UFIPA – le baromètre papeterie office, données à fin décembre 2023).

Dans ce contexte de décroissance des volumes et de baisse de l'inflation, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS poursuit sa dynamique de conquête clients en continuant d'augmenter ses parts de marchés, principalement sur le segment des moyennes et grandes entreprises.

Le lancement du nouveau catalogue 2024, l'accélération de la transformation digitale, les actions marketing ciblées ainsi que l'élargissement de notre offre produits devraient favoriser le développement du chiffre d'affaires de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS sur les mois à venir.

2°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du trimestre

Chiffres d'affaires consolidé En milliers d'euros % Variation N N-1 1er trimestre 55 432 56 289 -1.5% Total au 31/12/2023 55 432 56 289 -1.5%



Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité En milliers d'euros % Variation N N-1 Distribution fournitures de bureau 55 041 55 852 -1.5% Autres 391 437 -10.5% Total au 31/12/2023 55 432 56 289 -1.5%

CA par zone géographique En milliers d'euros % Variation N N-1 France 51 422 51 851 -0.8% Europe 4 010 4 438 -9.6% Total au 31/12/2023 55 432 56 289 -1.5%

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l'exercice 2023/2024 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 227 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2022/2023.