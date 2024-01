30/01/2024 - 17:50

Le Conseil d'Administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 30 janvier 2024 pour arrêter les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022/2023 audités par nos Commissaires aux Comptes.

1) Evènements significatifs de l'exercice 2023

Notre environnement macro-économique a continué d'être impacté sur l'exercice par les effets indirects de la crise en Ukraine (hausse des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, ruptures de produits etc…).

Dans cet environnement économique incertain, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a poursuivi sa croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 222,1 M€ pour l'exercice 2023, en progression de 3,3% par rapport à l'exercice précédent. La croissance de l'activité concerne principalement le segment des moyennes et grandes entreprises.

En France, on constate un ralentissement économique avec une croissance du PIB quasi nulle au 4e trimestre 2022 et une croissance limitée à 0,9% sur l'année 2023. Après avoir atteint son pic début 2023, l'inflation est en régression à 4,9% fin septembre 2023 contre 5,6% fin septembre 2022.

Le marché des ventes de fournitures et équipements de bureau est structurellement baissier depuis de nombreuses années en particulier pour les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents. On constate une baisse des volumes compensée partiellement par une progression en valeur, principalement du fait de la répercussion de la hausse des prix d'achat des matières premières. On note une poursuite de la hausse du prix du papier reprographique de l'ordre de 30% sur le premier semestre de l'exercice mais qui se réduit progressivement sur le 2e semestre de l'exercice.

Fin septembre 2023 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché global en France des produits de « Papeterie Office » tous circuits confondus, est en régression de -0,7 % (source GFK / UFIPA – Le baromètre « Papeterie Office », données à fin septembre 2023).

En ce qui concerne les évolutions du chiffre d'affaires par familles de produits, on constate sur l'exercice, un fort développement des ventes de papier, fournitures de bureau et services généraux et un recul des ventes de consommables et de bureautique qui sont les plus impactées par la politique de transformation digitale et de dématérialisation observées chez les clients.

En Belgique, la fusion entre FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS et IPL Business réalisée au cours de l'exercice précédent a permis de consolider nos parts de marché et de limiter l'impact des baisses de volumes dans un marché en décroissance. Néanmoins, le chiffre d'affaires de l'exercice est en recul par rapport à celui de l'exercice précédent principalement sur les ventes de mobilier.

Au Luxembourg, le chiffre d'affaires est en forte progression par rapport à l'exercice précédent. Le renforcement de l'équipe commerciale s'est traduit par une augmentation des parts de marché et un développement des ventes des familles de produits d'imprimerie et produits personnalisés.

Autres faits marquants de cet exercice :

Le volume de marge du groupe est en progression significative de 4% par rapport à l'exercice précédent.

Le taux de marge s'est légèrement amélioré sur l'exercice malgré l'effet défavorable de l'inflation des coûts des matières premières, du papier et de l'énergie qui a pénalisé plus particulièrement le premier semestre de l'exercice.

Nous avons poursuivi notre transformation digitale en finalisant le déploiement de la plateforme web sur la quasi-totalité de nos clients. Cela leur permet de gérer, en complète autonomie, les paramètres de leur compte tout en conservant le support des équipes commerciales. Nous continuons à effectuer des développements et investissements sur notre plateforme web afin de capter des clients ayant un profil de vente à distance, autonomes sur le web et aussi d'automatiser certains processus tels que les retours clients. Nous avons déployé début 2023 notre nouveau site internet en Belgique et au Luxembourg.

Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel de l'exercice 2022/2023 s'établit à 2,8 M€ contre 2,1 M€ sur l'exercice précédent.

Le coût de l'endettement financier étant de 0,1 M€, le résultat net consolidé, part du groupe, s'établit à 2,6 M€.

Au 30 septembre 2023, la structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste très solide avec des capitaux propres de 80,9 M€ et des passifs à long terme de 3,0 M€.

En synthèse, les chiffres clés consolidés de notre activité se présentent comme suit :

(en Millions d'€uros) 2023 2022 Chiffre d'affaires H.T. 222.1 215.0 Résultat opérationnel courant 5.3 3.2 Soit en % du CA 2.4% 1.5% Résultat opérationnel 2.8 2.1 Coût de l'endettement financier net -0.1 -0.2 Charge d'impôt 0.0 0.0 Bénéfice consolidé part du Groupe 2.6 1.9 Nombre d'actions 2 169 232 2 169 232 Résultat Net par action part du Groupe en € 1.21 0.87

(en Millions d'€uros) 2023 2022 Total du bilan 141.2 147.1 Capital 22.0 22.0 Capitaux propres part du Groupe 80.9 79.3 Passifs financiers long terme 3.0 3.6 Actifs non courants nets 65.9 68.0

2) Evènements survenus après la clôture de l'exercice

Nous n'avons pas connaissance d'évènement significatif intervenu après la clôture de l'exercice pouvant avoir un impact sur les comptes.

3) Conclusion et perspectives

Depuis la clôture du dernier exercice, l'activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a continué d'être résiliente dans un marché en régression, lié à la conjoncture économique et à la baisse de l'inflation.

D'après les projections macro-économiques publiées par la Banque de France en décembre 2023, l'inflation devrait continuer à diminuer pour s'établir à 2,5% en 2024 et atteindre 2% en 2025. Par ailleurs, la croissance prévue du PIB resterait limitée en 2024, en se situant autour de 0,9% avec un raffermissement à horizon 2025 à 1,3%.

Nous avons pris les dispositions pour mener à bien tous nos projets et accélérer la transformation digitale de l'entreprise. Notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.

Pour l'exercice 2023/2024 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 227 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2022/2023.

Société Anonyme au capital de 22 000 000 €

969 504 133 RCS Nanterre

Siège Social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie

https://investisseurs.fiducial-office-solutions.fr/