28/07/2023 - 08:45

1°) Evènements importants intervenus au cours des 9 premiers mois



Le chiffre d'affaires consolidé de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS s'établit à 171,9 M€ au 30/06/2023, en hausse de 5,5% par rapport à N-1. La croissance de l'activité concerne principalement le segment des moyennes et grandes entreprises.



En France, le chiffre d'affaires progresse de 6,4% tandis qu'on note un recul en Belgique suite à l'intégration d'IPL Business et au retrait des ventes de mobilier par rapport à l'exercice précédent.



Par familles de produits, le développement des ventes concerne les familles de fournitures de bureau, services généraux et papier. On constate par ailleurs un recul des familles de consommables et bureautique qui sont les plus impactées par le développement de la politique de transformation digitale et de dématérialisation chez les clients.



Notre environnement macro-économique continue d'être impacté par les effets indirects de la crise en Ukraine mais dans une moindre mesure car l'inflation est en léger recul, les prix de l'énergie se normalisent et les risques de ruptures d'approvisionnement s'éloignent.



Fin mai et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché global de la papeterie office en France est en progression de 1,9% (source le Baromètre Papeterie Office GFK/UFIPA, données à fin mai 2023). Cette croissance en valeur résulte de la hausse des prix dans un contexte de ralentissement économique et de baisse des volumes.

2°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre

Chiffres d'affaires consolidé En milliers d'euros % Variation N N-1 1er trimestre 56 289 54 361 3.5% 2ème trimestre 60 964 56 674 7.6% 3ème trimestre 54 661 51 979 5.2% Total au 30/06/2023 171 914 163 014 5.5%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité En milliers d'euros % Variation N N-1 Distribution fournitures de bureau 170 915 161 986 5.5% Autres 999 1 028 -2.8% Total au 30/06/2023 171 914 163 014 5.5%

CA par zone géographique En milliers d'euros % Variation N N-1 France 158 692 149 114 6.4% Europe 13 222 13 900 -4.9% Total au 30/06/2023 171 914 163 014 5.5%

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution des comportements des consommateurs dans un contexte d'inflation et de ralentissement économique, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité au cours des prochains mois de l'exercice.

Néanmoins, nous maintenons notre prévision pour l'exercice 2022/2023. FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 225 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2021/2022, compte-tenu de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance de notre activité.