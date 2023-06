29/06/2023 - 17:45

COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES RESULTATS AU 31 MARS 2023

(Diffusion en date du 29 juin 2023, à 18 heures)

Le Conseil d'Administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 29 juin 2023 pour arrêter les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2022/2023. Ces comptes au 31 mars 2023 ont fait l'objet d'un examen limité par nos Commissaires aux Comptes.

Les faits marquants du 1er semestre 2022-2023

Notre environnement macro-économique continue d'être impacté par les effets indirects de la crise en Ukraine (hausse des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, ruptures de produits etc…). En France, on constate un ralentissement économique qui se traduit par une croissance du PIB quasi nulle au 4e trimestre 2022 à 0,1% et au 1er trimestre 2023 à 0,2%. L'inflation continue de progresser à 5,7% au 31/03/2023 avec notamment une hausse du prix du papier reprographique de l'ordre de 30 %.

Dans cet environnement économique incertain, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a poursuivi sa croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 117,3 M€ au 31/03/2023, en progression de 5,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La croissance de l'activité concerne principalement le segment des moyennes et grandes entreprises.

En France, au 31/03/2023 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché adressé par les fournituristes et la VAD est en croissance de 2,2% (source GFK / UFIPA – Le baromètre papeterie office, données à fin mars 2023). A titre de comparaison, la progression du chiffre d'affaires de FIDUCIAL BUREAUTIQUE sur la même période (soit 12 mois glissants au 31/03/2023) s'élève à 9,5%.

En ce qui concerne les évolutions du chiffre d'affaires par familles de produits, nous constatons un fort développement des ventes de fournitures et de papier par rapport à l'exercice précédent et un recul des ventes de consommables et de bureautique qui sont les familles de produits les plus impactées par la politique de transformation digitale et de dématérialisation que nous observons chez nos clients depuis la crise sanitaire.

En Belgique, la fusion entre FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS Belgique et IPL Business au 31/03/2022 a permis de consolider nos parts de marchés. Néanmoins, le chiffre d'affaires au 31/03/2023 est en baisse par rapport au 31/03/2022, principalement du fait de ventes de mobilier en retrait sur le semestre.

Au Luxembourg, le chiffre d'affaires est en forte progression par rapport à l'exercice précédent, qui avait été pénalisé par l'impact négatif de la généralisation du télétravail chez nos clients du segment des grandes entreprises. Le renforcement de l'équipe commerciale s'est traduit par une augmentation des parts de marché et un développement des ventes des familles de produits d'imprimerie et de produits personnalisés.

Le volume de marge du groupe est en progression de 2,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Notre taux de marge s'est légèrement dégradé sur ce premier semestre du fait de l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que des difficultés d'approvisionnement nécessitant de mettre en place des solutions alternatives pour éviter les ruptures de produits.

En conséquence de quoi, le résultat opérationnel au 31/03/2023 s'établit à 2,4 M€ contre 2 M€ au 31/03/2022. L'amélioration provient essentiellement des coûts d'intégration liés à la fusion de la société IPL business qui avaient pénalisé le résultat de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS au 31/03/2022.

Les autres faits significatifs de ce premier semestre sont les suivants :

Nous avons poursuivi notre transformation digitale en finalisant le déploiement de la plateforme web sur la quasi-totalité de nos clients. Cela leur permet de gérer, en complète autonomie, les paramètres de leur compte sur la plateforme tout en conservant le support des équipes commerciales. Nous continuons à effectuer des développements et investissements sur la plateforme web afin de capter des clients ayant un profil de vente à distance, autonomes sur le web et aussi d'automatiser certains processus tels que les retours clients. Nous avons déployé début 2023 notre nouveau site internet en Belgique et au Luxembourg.

Nous avons modernisé notre centre de préparation automatisé avec l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion logistique (Warehouse Management System) dont la mise en production est prévue au 2ème semestre 2023.

Nous avons renforcé notre engagement environnemental en conservant les objectifs suivants pour l'exercice 2022/2023 :



Conforter notre avance en matière de produits verts pour arriver très rapidement à plus de 50% de notre offre en produits verts ;



Responsabiliser l'ensemble des collaborateurs à consommer responsable et à ne pas utiliser de produits à usage unique ;



Diminuer l'empreinte carbone de nos livraisons avec des véhicules peu polluants ;



Réduire nos trajets de livraisons avec la mise en place d'un outil d'optimisation des tournées.



Nous continuons d'élargir notre offre de produits et services en développant notamment les familles de produits mobilier et services généraux et en renforçant les partenariats avec nos fournisseurs pour proposer de plus en plus de produits non stockés, accessibles sur notre site e-commerce.

Nous avons adapté l'entreprise en faisant évoluer l'organisation et les équipes pour faire face à la croissance de l'activité tout en ayant une gestion rigoureuse de nos frais de fonctionnement dans un environnement de forte inflation.

De manière synthétique les résultats et les principaux agrégats du bilan sont les suivants :

Eléments du compte de résultat en M€ 31/03/2023

(6 mois) 31/03/2022

(6 mois) 30/09/2022

(12 mois) Chiffre d'affaires H.T. 117.3 111.0 215.0 Résultat opérationnel courant 2.7 2.6 3.2 Soit en % du CA 2.27% 2.37% 1.51% Résultat opérationnel 2.4 2.0 2.1 Coût de l'endettement financier net -0.1 -0.1 -0.2 Autres produits et charges financiers 0.0 0.0 0.0 Charge d'impôt 0.0 0.0 0.0 Bénéfice consolidé part du groupe 2.3 1.9 1.9 Eléments du bilan en M€ 31/03/2023 31/03/2022 30/09/2022 Actifs non courants 66.9 68.2 68.0 Actifs courants 82.5 71.5 79.1 Capitaux propres part du groupe 80.5 78.8 79.3 Provisions pour risques et charges 2.6 3.0 2.7 Passifs non courants 5.2 4.2 3.9 Passifs courants 61.0 53.7 61.2 Total du bilan 149.4 139.7 147.1 Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie, en M€ 31/03/2023 31/03/2022 30/09/2022 Capacité d'autofinancement (CAF) 4.2 3.9 5.8 Variation du BFR 1.1 -16.0 -17.6 Cash-flow opérationnel 5.3 -12.2 -11.8 Opérations d'investissement -0.7 -0.6 -1.7 Opérations de financement -2.1 13.5 12.5 Variation de trésorerie 2.5 0.7 -1.0

La structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste solide au 31/03/2023, avec des capitaux propres de 80,5 M€ et des passifs financiers à long terme de 5,2 M€.

Evènements exceptionnels du semestre et évènements postérieurs

En dehors des évènements macro-économiques cités plus haut, nous n'avons enregistré aucun autre évènement exceptionnel au cours de ce premier semestre.

Perspectives pour les 6 derniers mois de l'exercice

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des répercussions économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité au cours des prochains mois de l'exercice.

Néanmoins, nous maintenons notre prévision pour l'exercice 2022/2023. FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 225 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2021/2022 en tenant compte de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de notre activité.

