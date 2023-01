30/01/2023 - 17:45

Le Conseil d'Administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 30 janvier 2023 pour arrêter les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021/2022 audités par nos Commissaires aux Comptes.

1) Evènements significatifs de l'exercice 2022

Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour l'exercice 2022 s'établit à 215,0 M€, en progression de 12,2 % par rapport à l'exercice précédent et de 11,4 % à périmètre comparable (hors acquisition d'IPL Business).

Le conflit en Ukraine n'a pas eu d'effet direct sur la performance de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, compte tenu de l'absence d'activité en Ukraine ou en Russie mais des impacts indirects conjoncturels ont pu être constatés : inflation des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, ruptures de produits etc...

Dans un contexte de reprise économique amorcée en 2021, l'année 2022 a été marquée par une croissance du PIB limitée, de l'ordre de 2,6% du fait principalement de la forte hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Cela s'est traduit par une inflation de 6% en moyenne annuelle, conséquence de la guerre en Ukraine.

En France, le marché des ventes de fournitures et équipements de bureau est structurellement baissier depuis de nombreuses années en particulier pour les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents. Malgré une baisse des volumes, le marché a progressé en valeur principalement du fait de la répercussion de l'inflation des prix d'achat des matières premières avec notamment le prix de la pâte à papier en hausse de près de 60% depuis le début de l'année 2022.

Fin septembre 2022 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché en France adressé par les fournituristes et la VAD est en croissance de 1,8 % (source GFK / UFIPA – Le baromètre papeterie office, données à fin septembre 2022).

En France, la croissance du chiffre d'affaires de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS résulte d'une part, de la croissance du marché BtoB dans un contexte d'inflation des prix et d'autre part, de la poursuite de la conquête client favorisée en partie par la disparition en 2021 de l'un des principaux concurrents de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS.

En ce qui concerne les évolutions du chiffre d'affaires par familles de produits, on constate sur l'exercice, un fort développement des ventes de mobilier et de papier et un recul des ventes de consommables et produits d'imprimerie, familles les plus impactées par la politique de transformation digitale et de dématérialisation que nous constatons chez nos clients depuis la crise sanitaire de 2020.

En Belgique, nous avons effectué une fusion-absorption d'IPL Business en faveur de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS au 31 mars 2022 avec effet rétroactif au 1er octobre 2021. Ce rapprochement nous a permis de consolider nos parts de marché et de compenser le léger retrait de chiffre d'affaires de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS Belgique qui avait réalisé en 2021 d'importantes ventes de mobilier.

Au Luxembourg, les ventes sont en progression par rapport à l'année 2021, pénalisée par l'impact négatif de la généralisation du télétravail chez nos clients du segment des grandes entreprises.

Autres faits marquants de cet exercice :

Le volume de marge du groupe est en progression de 5% mais de 3% à périmètre comparable (hors acquisition d'IPL Business) par rapport à l'exercice précédent.

Le taux de marge s'est dégradé sur l'exercice du fait de l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que des difficultés d'approvisionnement nécessitant de mettre en place des solutions alternatives pour éviter des ruptures de produits.

La poursuite de notre transformation digitale en accélérant le déploiement de notre nouvelle plateforme web pour nos clients. Cela leur permet de gérer, en complète autonomie, les paramètres de leur compte sur la plateforme tout en conservant le support des équipes commerciales. En 2022 nous avons effectué de nouveaux développements et investissements sur la plateforme web afin d'améliorer ses performances. Nous avons aussi déployé notre nouveau site internet en Belgique et au Luxembourg.

La modernisation de notre centre de préparation automatisé avec un projet d'implantation d'un nouveau logiciel de gestion logistique WMS (Warehouse Management System) dont la mise en production est prévue au cours de l'exercice 2023.

Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel de l'exercice 2021/2022 s'établit à 2,1 M€ contre 2,5 M€ sur l'exercice précédent.

Le coût de l'endettement financier étant de 0,2 M€, le résultat net consolidé, part du groupe, s'établit à 1,9 M€.

Au 30 septembre 2022, la structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste très solide avec des capitaux propres de 79,3 M€ et des passifs à long terme de 3,6 M€.

En synthèse, les chiffres clés consolidés de notre activité se présentent comme suit :

2) Evènements survenus après la clôture de l'exercice

Nous n'avons pas connaissance d'évènement significatif intervenu après la clôture de l'exercice pouvant avoir un impact sur les comptes.

3) Conclusion et perspectives

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution des comportements des consommateurs dans un contexte d'inflation et des répercussions économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité du prochain exercice.

D'ailleurs, l'activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a continué d'être en progression plus modérée depuis la clôture de l'exercice, du fait d'un ralentissement lié à la conjoncture économique.

Nous avons pris les dispositions pour mener à bien tous nos projets et en particulier finaliser la migration de tous nos clients sur notre nouvelle plateforme internet.

De plus, notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.

Pour l'exercice 2022/2023 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 225 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2021/2022, compte-tenu de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de notre activité.

Société Anonyme au capital de 22 000 000 €

969 504 133 RCS Nanterre

Siège Social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie

https://investisseurs.fiducial-office-solutions.fr/