28/07/2022 - 17:45

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Société anonyme au capital de 22 000 000 €

Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie

969 504 133 RCS NANTERRE

https://investisseurs.fiducial-office-solutions.fr

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE au 30/06/2022

1°) Evènements importants intervenus au cours des 9 premiers mois

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 163,0 M€ au 30/06/2022, en hausse de 13.1% par rapport à N-1. A périmètre comparable (hors acquisition d'IPL Business le 30/04/2021), la progression du chiffre d'affaires est de 11,6% vs N-1.



Au 31/03/2022 la société IPL Business a fait l'objet d'une fusion-absorption en faveur de notre filiale Belge, ce qui a permis de consolider nos parts de marché en Belgique.



Fiducial Office Solutions poursuit sa dynamique de croissance en continuant d'augmenter ses parts de marchés et réalise une performance très satisfaisante. Fin mai et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché en France adressé par les fournituristes et la VAD est en progression de 10.4% (source le Baromètre Papeterie Office GFK/UFIPA, données à fin mai 2022).



On constate néanmoins un ralentissement au cours du 3e trimestre comparé à la progression des deux trimestres précédents. La croissance de l'activité concerne principalement le segment des moyennes et grandes entreprises avec un fort développement des ventes de mobilier et de papier par rapport à N-1.



Notre environnement macro-économique continue d'être impacté par l'inflation qui atteint 5.8 % au 30/06/2022 et par les effets indirects de la crise en Ukraine (hausse des prix des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnements, ruptures de produits etc…)

2°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution future des comportements des consommateurs et des impacts économiques du conflit en Ukraine, il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'environnement macro-économique sur notre activité au cours des derniers mois de l'exercice.

Pour l'exercice 2021/2022, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 210 M€ et un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2020/2021 en tenant compte de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance de notre activité.