Le Conseil d'administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 27 janvier 2022 pour arrêter les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020/2021 audités par nos Commissaires aux comptes.

1) Evènements significatifs de l'exercice 2021

Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour l'exercice 2021 s'établit à 191,6 M€, en progression de 9,5 % par rapport à l'exercice précédent et de 8,4 % à périmètre constant. Le groupe est revenu au niveau de l'exercice 2019, avant l'impact de la crise sanitaire avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de +1,1 % à périmètre constant.

Le marché des ventes de fournitures et équipements de bureau est structurellement baissier en France depuis de nombreuses années. Il a été sévèrement perturbé par la crise économique sans précédent donnant lieu à une forte baisse en 2020, suivie d'un rebond en 2021. Le rebond du marché amorcé fin 2020 s'est concrétisé en 2021 avec un retour à la situation économique d'avant la crise sanitaire à compter du deuxième semestre.

Les effets économiques de la crise sanitaire, le développement du télétravail chez nos clients ainsi que l'accélération de la digitalisation ont impacté les ventes du premier semestre mais dans une moindre mesure que sur l'exercice précédent. Les segments de diversification (produits pour les services généraux, le mobilier de bureau, …), les produits autour de l'hygiène et de la sécurité au travail et l'élargissement de notre offre ont permis de limiter cette baisse. Au troisième trimestre 2021, selon les données de l'Insee, la croissance en France s'est accélérée pour atteindre 3 % et le PIB de la France est revenu quasiment à son niveau d'avant crise sanitaire

La croissance du chiffre d'affaires en France provient de la reprise économique mais aussi de l'augmentation des parts de marchés favorisée par la disparition de l'un des principaux concurrents de Fiducial Office Solutions intervenant sur le marché Français. En ce qui concerne les évolutions du chiffre d'affaires par familles de produits, on constate un fort développement des ventes de mobilier par rapport à l'exercice précédent mais un retrait significatif des ventes de la gamme de produits COVID autour de l'hygiène et des équipements de protection individuelle. Les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents ont également subi une baisse du fait d'un recours plus important au télétravail.

En Belgique et au Luxembourg, les ventes ont été encore pénalisées, sur cet exercice, par la crise sanitaire et la généralisation du télétravail chez nos clients du segment des grandes entreprises. Les ventes de mobilier ont permis, en Belgique, de compenser la baisse du chiffre d'affaires de l'exercice 2021.

2018 2019 2020 2021 C.A H.T en M€ 187,5 193,2 175,0 191,6

Autres faits marquants de cet exercice :

Notre taux de marge s'est amélioré sensiblement grâce à des conditions d'achats plus favorables sur le premier semestre de l'exercice. L'élargissement de notre offre de produits hors catalogue et le développement de nos ventes de mobilier ont également contribué à cette amélioration.

Il en ressort que notre volume de marge est supérieur à son niveau N-2, avant la crise sanitaire de la Covid 19.

Par ailleurs, les économies de coûts réalisées sur les frais de fonctionnement liés à la baisse des frais de déplacement et à l'organisation d'évènements à distance (évènements clients, salons fournisseurs, réunions commerciales etc…), ont permis une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle du Groupe.

En date du 30/04/2021 nous avons finalisé l'acquisition de la société belge IPL Business, par notre filiale Fiducial Office Solutions Belgique. Cette opération nous permet de consolider notre part de marché dans ce pays. La société IPL Business est donc consolidée à compter du 1er mai 2021 et contribue au chiffre d'affaires consolidé sur 5 mois à hauteur de 2 M€.

Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel de l'exercice 2020/2021 s'établit à 2,5 M€ contre 1,3 M€ sur l'exercice précédent

Le résultat financier présentant une charge financière de 0,1 M€, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 2,4 M€.

Au 30 septembre 2021 la structure financière de Fiducial Office Solutions reste très solide avec des capitaux propres de 76,8 M€ et des passifs à long terme de 4,3 M€.

En synthèse, les chiffres clés consolidés de notre activité se présentent comme suit :

(en Millions d'€uros) 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires H.T. 191,6 175 193,2 Résultat opérationnel courant 4,9 1,9 1,7 Soit en % du CA 2,5% 1,1% 0,9% dont participation des salariés (en M€) - - - Résultat opérationnel 2,5 1,3 1,7 Coût de l'endettement financier net - 0,1 - 0,2 - Charge d'impôt - - - Résultat net d'impôt sur les actifs non courants destinés à la vente - 0,2 - Bénéfice consolidé part du Groupe 2,4 1,3 1,7 Nombre d'actions 2 169 232 2 169 232 2 169 232 Résultat net par action part du Groupe en euros : 1,11 0,60 0,78

(en Millions d'€uros) 2021 2020 2019 Total du bilan 147,9 135,0 128,7 Capital 22,0 22,0 22,0 Capitaux propres part du Groupe 76,8 74,3 73,0 Passifs financiers long terme 4,3 2,5 1,4 Actifs non courants nets 68,9 64,7 68,7

2) Evènements survenus après la clôture de l'exercice

Nous n'avons pas connaissance d'évènement significatif intervenu après la clôture de l'exercice pouvant avoir un impact sur les comptes.

3) Conclusion et perspectives

Il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l'impact de l'épidémie de Covid 19 sur notre activité dans les mois qui viennent, compte-tenu des mesures restrictives annoncées par le gouvernement pour faire face à cette cinquième vague, en particulier, l'impact de la généralisation du télétravail. Néanmoins, le prochain exercice devrait bénéficier de la croissance économique constatée sur le deuxième semestre 2021. L'activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a continué à être soutenue depuis la clôture de l'exercice.

L'exercice sera néanmoins impacté par les effets négatifs suivants :

L'inflation des prix des matières premières, des composants et les risques de pénurie,

Les difficultés d'approvisionnement en provenance de l'Asie suite aux perturbations du transport maritime,

Nous avons pris les dispositions pour mener à bien tous nos projets et en particulier poursuivre la migration de tous nos clients sur notre nouvelle plateforme internet et nous continuerons à leur proposer un service de qualité en respectant les protocoles sanitaires.

De plus, notre solidité financière nous permettra de participer à la consolidation de notre marché, en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter.

Pour l'exercice 2021/2022 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 205 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d'un niveau similaire à celui de l'exercice 2020/2021 compte-tenu de l'inflation des prix et d'un niveau de charges opérationnelles en hausse dû à la croissance attendue de notre activité.

