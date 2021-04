30/04/2021 - 18:00

Fiducial Office Solutions, expert du monde du bureau depuis plus de 30 ans, renforce ses positions et poursuit son développement en Europe en reprenant les activités d'IPL Business, acteur historique Belge.

Exclusivement basés en Europe (Belgique, France et Luxembourg), les 650 collaborateurs de FIDUCIAL Office Solutions accompagnent près de 65 000 clients, de la Très Petite Entreprise aux Grands Comptes, en les guidant dans leurs achats de mobilier et fournitures de bureau.

IPL Business, acteur belge depuis plus de 30 ans, est spécialisé dans les fournitures de bureau, le mobilier de bureau et les solutions d'impression RICOH.

Avec sa filiale, implantée en Belgique depuis plus de 25 ans, FIDUCIAL Office Solutions et IPL Business constituent ainsi un nouvel ensemble, 100 % belge, qui couvre l'intégralité du territoire et proposera une offre élargie en solutions de bureau et mobilier. En plus de profiter de l'ensemble de services habituels, les clients peuvent compter sur des conseillers toujours disponibles, proches d'eux, et disposeront prochainement d'une plateforme digitale moderne et conçue pour répondre à tous leurs besoins. Enfin, les clients ont également accès à un service complet hors catalogue et ont la possibilité de faire appel à des services logistiques personnalisés.

« Ce rapprochement s'est fait très naturellement, nous partageons les mêmes valeurs, celles de de la satisfaction client. Les convergences ont été immédiates. Aujourd'hui nous sommes fiers et enthousiastes de la constitution de ce nouvel ensemble 100 % belge », a déclaré Germaine Delmez, pour Fiducial Office Solutions Belgique.

« Nos clients pourront compter sur le même engagement et la même relation de proximité de la part de toutes les équipes de ce nouvel ensemble, c'est essentiel pour bâtir une relation de confiance à long terme, comme nous avons toujours su le faire. Ce regroupement est une réelle opportunité de pouvoir leur offrir un service encore plus pointu et une gamme de solutions encore plus proches de leurs attentes », a déclaré Véronique Croisé pour IPL Business.

À propos d'IPL Business :

Basée en Belgique, à Braine L'Alleud, et active sur tout le territoire belge, l'équipe d'IPL Business est composée d'une vingtaine de collaborateurs. Active dans le secteur de la fourniture de bureau, l'aménagement de bureaux et aussi Corporate Partner RICOH (imprimantes multifonctions, systèmes de digitalisation…), IPL Business a construit une relation de proximité avec ses clients.

À propos de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS :

Découvrez le rapport annuel et le rapport RSE de Fiducial Office Solutions.

À propos de FIDUCIAL :

Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales et de santé pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd'hui, près de 325 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l'informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l'esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 21 000 collaborateurs qui réalisent un chiffre d'affaires de 1,820 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 16 000 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d'affaires de 1,220 milliard d'euros.

Contacts :

IPL Business

Véronique Croisé : [email protected]. Tel. 324 22 057 50

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Germaine Delmez : [email protected]. Tel. 322 38 647 12