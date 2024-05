14/05/2024 - 07:30

Libourne – 14 mai 2024 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (ALGAE), fait un point d'étape sur sa dynamique commerciale à l'occasion de l'ouverture de Vitafoods Europe 2024, l'un des principaux événements mondiaux pour l'industrie nutraceutique.

Une accélération des ventes au 2ème trimestre 2024 avec la perspective d'un premier semestre largement en avance sur l'objectif annuel de 10 M€

Après une croissance de 77% au 1er trimestre 2024, qui avait permis à Fermentalg de connaître son meilleur trimestre de ventes depuis début 2022 et de confirmer sa nouvelle dynamique commerciale, la tendance s'accélère encore au 2ème trimestre 2024.

Sur la base des commandes et contrats à livrer et facturer d'ici à fin juin 2024, Fermentalg anticipe un chiffre d'affaires supérieur à celui du 1er trimestre 2024 (2,7 M€).

Fermentalg devrait ainsi finir le 1er semestre 2024 avec un niveau de facturation supérieur à 6 M€, nettement en avance sur son objectif de chiffre d'affaires de 10 M€ sur l'ensemble de l'exercice, contre 4 M€ en 2023.

Cette dynamique confirme la pertinence des choix stratégiques effectués : innovations produits ciblées par segment et nouvelle organisation commerciale

À l'occasion de Vitafoods Europe 2024, Fermentalg va compléter sa gamme DHA ORIGIN® et mettre l'accent sur les segments suivant :

Pour les femmes enceintes et le développement du jeune enfant , Fermentalg offre une gamme DHA ORIGIN® capitalisant sur sa position unique de seule société autorisée par l'EFSA à proposer un apport quotidien de 1g de DHA/jour et de seule société produisant à l'intérieur de l'Union Européenne ;

, Fermentalg offre une gamme DHA ORIGIN® capitalisant sur sa position unique de seule société autorisée par l'EFSA à proposer un apport quotidien de 1g de DHA/jour et de seule société produisant à l'intérieur de l'Union Européenne ; Cette offre pourra être également complétée en combinant le DHA avec de l'ARA (oméga-6) pour répondre de manière globale à la demande en acides gras essentiels en formulation infantile, dans le cadre d'un partenariat d'approvisionnement ;

pour répondre de manière globale à la demande en acides gras essentiels en formulation infantile, dans le cadre d'un partenariat d'approvisionnement ; Pour les animaux de compagnie , Fermentalg a créé une gamme ad-hoc à utiliser comme complément et/ou à incorporer dans les aliments ;

, Fermentalg a créé une gamme ad-hoc à utiliser comme complément et/ou à incorporer dans les aliments ; Sur le segment des complément alimentaires, Fermentalg a codéveloppé des gommes personnalisables à haute teneur en DHA, aromatisées et sans sucre, spécialement adaptées à toute la famille, lancées en collaboration avec la société IRATI.

Par ces initiatives, Fermentalg confirme les piliers stratégiques de sa feuille de route, que ce soit par l'innovation produits, des partenariats ciblés ou l'extension à de nouveaux segments de marché grâce à sa nouvelle organisation commerciale.

Le transfert des productions de Fermentalg vers HuvePharma, un partenariat pour une solution durable et souveraine au cœur de l'Union Européenne

En plus de ses capacités d'innovation, Fermentalg peut maintenant revendiquer une excellence industrielle et une performance environnementale renforcées grâce au partenariat stratégique noué avec le groupe HuvePharma[1], une entreprise leader dans le domaine de la fermentation de précision et active dans les secteurs de la santé animale et humaine.

En s'associant, les deux partenaires ont créé le seul producteur d'oméga-3 algal dans l'Union Européenne capable de répondre à tous les segments de marché et qui ambitionne ainsi d'être une alternative viable aux productions américaines et chinoises.

Annoncée fin 2023, cette alliance a été mise en œuvre dans un temps record. Le transfert technologique et les premières fermentations à l'échelle industrielle ont été réalisés en moins de 3 mois, avec l'objectif de productions complètes aux performances nominales visées dans le courant de l'été 2024.

« Grâce à notre partenariat avec HuvePharma, nous devenons un acteur incontournable dans le marché des oméga-3 avec notre gamme DHA ORIGINS® », déclare Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg. « Cette alliance répond également aux attentes de grands clients industriels pour qui une production dans l'Union Européenne réduit les risques géopolitiques d'approvisionnement, mais répond aussi à leurs exigences croissantes en matière de durabilité, notamment en termes d'empreinte carbone où HuvePharma vise la neutralité à l'horizon 2030. »

Le DHA algal, seul capable de répondre durablement à la croissance de la demande face à la raréfaction des ressources halieutiques

Alors que 80% de la population mondiale ne dispose pas des apports en oméga-3 recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé, les ressources marines qui fournissent traditionnellement ces acides gras sont de plus en plus menacées par le changement climatique et la pêche industrielle intensive. Dans ce contexte, le DHA ORIGINS® de Fermentalg, le plus concentré naturellement du marché, offre une réponse innovante.

Cultivé par fermentation dans un environnement contrôlé, le DHA algal garantit un approvisionnement sécurisé et de qualité stable tout en préservant la biodiversité des océans. En optant pour le DHA algal, les consommateurs choisissent une solution naturelle et durable qui favorise la santé personnelle et contribue également à la santé de la planète.

L'équipe de Fermentalg présentera ces innovations et ce partenariat stratégique à l'occasion du salon Vitafoods Europe 2024 à Genève, du 14 au 16 mai 2024, sur le stand #M163.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024,

4 juillet 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact pour les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance et communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance et communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

[1] Au travers de ses filiales HuveNutra et Biovet