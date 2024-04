03/04/2024 - 18:00

Libourne – 3 avril 2024 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), dévoile aujourd'hui ses résultats annuels 2023[1].

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Nous avons cumulé en 2023 l'impact d'un contexte économique affecté comme en 2022 par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières et la remontée des taux d'intérêt, mais également marqué par des difficultés commerciales conjoncturelles, liées à la réduction des achats de deux clients majeurs.

Nous abordons 2024 avec beaucoup plus de confiance. Le nouveau plan stratégique déployé depuis la fin de l'année 2023 commence à porter ses fruits comme en témoigne notre chiffre d'affaires trimestriel publié ce jour, en nette avance sur notre plan de marche.

Ceci confirme que notre technologie, nos produits et notre organisation sont désormais parfaitement alignés pour tirer profit des grandes tendances de fond en faveur de solutions pour une alimentation saine et durable, la protection des ressources marines et la lutte contre le changement climatique. »



Analyse du compte de résultat

(en K€) 2022 2023 Chiffre d'affaires 7 648 4 058 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -8 665 -10 907 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -9 030 -11 808 Coût de l'endettement financier net -424 -188 Autres produits et charges financiers 39 -1 277 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -459 -875 Résultat net -9 874 -14 148

Comme déjà annoncé, le chiffre d'affaires 2023, à 4,1 M€, affiche un repli de 47% par rapport à l'exercice précédent. Au-delà des freins conjoncturels qui ont affecté la consommation, en particulier sur le segment de la nutraceutique, Fermentalg a été pénalisé par deux clients majeurs ayant fortement réduit ou complètement annulé leurs achats.

Ce contexte explique l'augmentation des stocks au cours de l'exercice, qui a conduit la Société à en déprécier une partie, avec un impact comptable de -2,0 M€ sur l'exercice. Le stock net de 6,8 M€ a vocation à être écoulé au cours de 2024 avec la reprise de l'activité commerciale.

En parallèle, les gains de productivité industrielle réalisés progressivement au cours de l'exercice ont compensé le maintien à un niveau élevé des prix de l'énergie et du glucose. Les coûts totaux de R&D sont en baisse de 28% en 2023 à 5,6 M€, traduisant l'achèvement de l'industrialisation du colorant bleu d'origine naturelle stable en milieu acide. Après prise en compte des frais activés et des amortissements, la charge nette s'inscrit à 4,4 M€, soit 8% de moins qu'en 2022.

Le résultat opérationnel de l'exercice, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort ainsi à -10.9 M€, contre -8,7 M€ un an plus tôt. Après prise en compte d'éléments non courants (transfert de la production industrielle vers le nouveau partenaire HuveNutra et dépréciation d'équipements obsolètes), le résultat opérationnel ressort à -11,8 M€ et à -9.8 M€ hors dépréciation de la valeur des stocks, contre -9,0 M€ pour l'exercice 2022.

Les charges financières sont fortement impactées par le calcul de la juste valeur en normes IFRS des obligations convertibles émises en 2023 (impact comptable de -1,2 M€ sans incidence sur la trésorerie), dans un contexte de volatilité du cours de l'action. Après prise en compte de la quote-part de résultat de CarbonWorks, filiale dédiée au développement de solutions d'économie circulaire du CO 2 dont la montée en puissance opérationnelle pèse à court terme sur les résultats (-0,9 M€ contre -0,5 M€ un an plus tôt), le résultat net s'établit à -14,1 M€ (contre -9,9 M€ en 2022).

Analyse de la structure financière

(en K€) 21/12/2022 21/12/2023 Capitaux propres 41 980 30 846 Dettes financières non courantes 10 187 13 973 Dettes financières courantes 831 1 381 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 902 11 162

Au 31 décembre 2023, Fermentalg dispose d'une trésorerie brute de 11,2 M€ (15,9 M€ fin 2022) pour des fonds propres de 30,8 M€.

L'émission obligataire de 6,3 M€ réalisée en mars 2023 a permis de couvrir une part importante des besoins liés à l'activité (-8,7 M€) et aux investissements (-1,8 M€), principalement en R&D.

La dette financière, d'un montant brut de 15,4 M€ à la clôture de l'exercice contre 11,0 M€ un an plus tôt, est composée d'avances remboursables (6,4 M€), de l‘obligation convertible détenue par le groupe Givaudan (3,6 M€) et, pour le solde, de la fraction des obligations mentionnées plus haut non encore converties en actions (4,6 M€).

À ce jour, la Société estime disposer d'un horizon de liquidités jusqu'au milieu du 2ème trimestre 2025.

Perspectives

Après avoir géré cet exercice 2023 de transition et fort d'un bon début d'année 2024, Fermentalg aborde les prochains mois avec confiance et confirme ses ambitions de chiffre d'affaires de 10 M€ en 2024 et de plus de 25 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026.

Annexes

Compte de résultat consolidé

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d'affaires 4 058 7 648 Autres produits liés à l'activité 1 063 1 387 Coût des produits vendus -3 522 -5 831 Frais de recherche et développement -4 414 -4 774 Charges opérationnelles hors R&D -8 091 -7 096 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -10 907 -8 665 Charges de personnel liées aux paiements en actions -167 -202 Autres produits et charges opérationnels non courants -734 -163 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -11 808 -9 030 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 294 17 Coût de l'endettement financier brut -482 -441 Coût de l'endettement financier net -188 -424 Autres produits et charges financiers -1 277 39 Charge nette d'impôt 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -875 -459 Résultat net -14 148 -9 874 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -14 148 -9 874 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 52 200 RESULTAT NET GLOBAL -14 096 -9 675 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -14 096 -9 675 Résultat net par action (en €) -0,32 -0,24 Résultat net dilué par action (en €) -0,32 -0,24

Etat de la situation financière consolidée

BILAN

(en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 ACTIFS Actifs incorporels 14 989 14 365 Actifs corporels 10 815 12 582 Participation dans les entreprises associées 3 117 3 993 Actifs financiers et autres actifs non courants 54 301 Impôts différés actifs 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 28 975 31 240 Stocks 6 806 6 411 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 078 1 344 Autres créances 2 223 2 643 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 162 15 902 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 21 269 26 300 TOTAL ACTIFS 50 244 57 540 PASSIFS Capital 2 052 1 684 Primes 37 810 44 010 Réserves et RAN 5 080 5 960 Résultat net global -14 096 -9 675 Capitaux propres part du groupe 30 846 41 980 Intérêts minoritaires 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 30 846 41 980 Dettes financières non courantes 14 338 10 187 Engagements de fin de carrière 282 253 Autres passifs non courants 681 538 Impôts différés passifs 0 0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 15 301 10 978 Dettes financières courantes 1 016 831 Provisions pour risques courants 176 190 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Dettes fournisseurs 1 436 1 522 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 1 469 2 040 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 097 4 583 TOTAL PASSIFS 50 244 57 540

Tableau de flux de trésoreri e consolidés

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Résultat net part du groupe -14 148 -9 874 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 3 154 2 548 Charges calculées sur paiements en actions 167 196 Quote-part sociétés mises en équivalence 875 459 Plus ou moins-values de cessions 1 -66 Quote-part subventions en résultats -237 -284 Variation de juste valeur des OCA 1 049 0 Capacité d'autofinancement -9 140 -7 022 Coût de l'endettement financier brut 482 441 Charges d'impôts 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -8 657 -6 581 Variation de stocks -395 -3 504 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) 266 197 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -93 355 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 215 1 321 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -7 -1 631 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -8 664 -8 212 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -1 952 -3 728 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 461 1 136 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -470 -1 437 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) 0 -2 910 Variation des dettes sur immobilisations -63 -313 Variation des autres actifs et passifs non courants 247 -128 Cessions d'actifs corporels et incorporels 15 95 Cessions d'actifs financiers 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -1 763 -7 286 Augmentation de capital liée à la société mère 73 4 549 Acquisitions et cessions d'actions propres -22 -94 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 6 412 1 492 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -750 -525 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -26 -32 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 5 686 5 389 Variation de trésorerie -4 740 -10 109 Trésorerie d'ouverture 15 902 26 010 Trésorerie de clôture 11 162 15 902

