Libourne – 3 avril 2024 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), dévoile aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre 2024, qui confirme la nouvelle dynamique commerciale issue du plan stratégique 2024 – 2026 dévoilé fin 2023[1] en faveur d'une croissance rentable et durable. La Société confirme à cette occasion ses objectifs pour 2024 et 2026.

Un chiffre d'affaires en croissance de 77% au 1er trimestre 2024…

Sur le 1er trimestre 2024, Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 M€, en progression de 77% par rapport à la même période de 2023, et en phase avec l'objectif annuel annoncé. Fermentalg connait son meilleur trimestre de ventes depuis début 2022 et confirme ainsi sa nouvelle dynamique commerciale, après le trou d'air de 2023.

Comme annoncé en début d'exercice, cette performance est le fruit de la nouvelle politique commerciale de l'entreprise, visant à la fois à conquérir de nouveaux clients, notamment sur des segments de marché peu ou pas prospectés jusque-là, et à engager une relation contractuelle durable avec ces derniers, afin d'assurer une meilleure visibilité et récurrence des ventes.

Au cours du 1er trimestre 2024, la moitié des clients facturés sont de nouveaux clients, avec des premières livraisons dans le segment de l'alimentation animale. Fermentalg note une reprise de l'activité en Amérique du Nord, qui pèse pour les deux tiers des ventes ce premier trimestre. 80% du chiffre d'affaires est par ailleurs réalisé avec des contrats cadres assurant une visibilité sur 12 à 24 mois.

…et une offre commerciale enrichie…

Depuis le début de l'année, Fermentalg a également poursuivi ses efforts de développement pour élargir son offre produits. Ces démarches doivent permettre d'apporter les produits et galéniques les plus adaptés à la demande des clients et de poursuivre la signature de contrats long terme d'approvisionnement avec ces clients.

…permettant de confirmer les objectifs financiers

À fin mars, Fermentalg a d'ores et déjà sécurisé plus de 10 M€ de commandes et contrats sur 2024, permettant donc d'être légèrement en avance et de sécuriser son objectif de chiffre d'affaires de 10 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

La Société communiquera prochainement sur ses nouvelles avancées industrielles et commerciales, liées notamment au partenariat stratégique avec le groupe HuvePharma, qui soutiennent les ambitions de croissance à plus de 25 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024,

4 juillet 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Paris (FR0011271600 - FALG), et est éligible au PEA-PME et au SRD long-only. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

[1] Nouveau plan stratégique 2024 - 2026 et partenariat industriel majeur // Accélération vers un modèle de croissance rentable et durable