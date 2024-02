06/02/2024 - 14:30

Libourne – 6 février 2024 – Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), organisera, vendredi 16 février 2024 à 11h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

Cette visioconférence a pour objectif de détailler les ambitions de développement portées par la nouvelle équipe de direction et de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence,

cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence

le vendredi 16 février 2024 à 11h30

La conférence inclura une session de questions/réponses

sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

Prochaine publication : résultats de l'exercice annuel 2023 et

chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, 3 avril 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Paris (FR0011271600 - FALG), et est éligible au PEA-PME et au SRD long-only. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com