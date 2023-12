19/12/2023 - 18:00

Libourne – 19 décembre 2023 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), dévoile aujourd'hui son plan stratégique 2024 - 2026, marquant une étape cruciale dans son engagement en faveur d'une croissance rentable et durable.

Défini sous la houlette du nouveau Directeur Général, Pierre Josselin, le plan stratégique vise une croissance soutenue, avec un objectif de dépasser les 25 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2026, soit une multiplication par plus de 6 par rapport à des ventes d'environ 4 M€ en 2023. Grâce à cette feuille de route axée sur l'accélération des ventes, le développement de partenariats stratégiques et l'innovation continue, Fermentalg est déterminé à consolider sa position de leader européen des solutions durables basées sur la biotechnologie marine des microalgues

Une mission confirmée et de solides atouts

Depuis sa création en 2009, Fermentalg a acquis un savoir-faire reconnu en développant des solutions innovantes répondant aux préoccupations des consommateurs et aux défis environnementaux. Avec plus de 220 brevets déposés et une plateforme de développement en biotechnologie industrielle unique, la Société s'est solidement positionnée sur deux marchés stratégiques :

Les oméga-3, marché mondial estimé 1,4 Md€[1]

Fermentalg a développé, produit et commercialisé sa gamme DHA Origins® (agrément FDA aux Etats-Unis et Novel Food en Europe, y compris pour la nutrition infantile) à destination du marché de l'alimentation et de la nutraceutique, générant plus de 20 M€ de chiffre d'affaires cumulé depuis 2018.

Les colorants naturels, marché mondial estimé à 1,9 Md€[2]

Fermentalg a développé, industrialisé et démarré la pré-commercialisation de Blue Origins®, le seul colorant bleu d'origine naturelle stable en milieu acide, en collaboration avec DDW (désormais partie du groupe Givaudan) à destination de l'alimentation humaine.

4 priorités 2024-2026 centrées sur les marchés et les clients

1/ Accélérer les ventes et servir de nouveaux clients/marchés grâce aux souches existantes , avec un objectif de 10 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2024 et plus de 25 M€ en 2026

DHA Origins®, oméga-3 issus de la souche Schizochytrium

Le marché des oméga-3 connaît des évolutions structurelles sans précédent, source d'opportunités majeures pour Fermentalg.

D'une part, les grands clients européens recherchent des sources locales de production d'huile algale afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, alors que les principaux producteurs sont actuellement situés en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Chine.

D'autre part, la pêche industrielle, source de plus de 95% des volumes d'oméga-3 consommés, subit depuis 2022 une crise de disponibilité sans précédent, en partie liée au changement climatique, provoquant à la fois une réduction très significative des volumes disponibles et une teneur moindre en oméga-3. Cette nouvelle donne crée une demande inédite de la part du secteur de l'aquaculture qui représente plus de 70% en volume du marché mondial des oméga-3.

Dans ce contexte, la nouvelle politique commerciale mise en place au cours de l'été 2023 commence à porter ses fruits, avec une commande record de plusieurs millions d'euros confirmée en cette fin d'année par un nouveau client stratégique qui introduira des oméga-3 à base d'algues dans son portefeuille, aux côtés de ses oméga-3 d'origine marine.

Cette commande, associée à l'intérêt marqué de nouveaux clients, conforte l'objectif de 10 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2024 et l'ambition de plus de 25 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026.

Blue Origins®, colorant naturel issu de la souche Galdieria Sulphuraria

L'absence actuelle de colorant bleu naturel stable en milieu acide et aux traitements thermiques fait de Blue Origins® un produit unique, dont la validité et le potentiel ont été confirmés par l'échantillonnage pré-commercial de clients, qui devra se matérialiser en ventes en volumes après l'obtention des autorisations réglementaires. L'autorisation de la FDA, initialement prévue au second semestre 2023 compte tenu des délais publiés par l'Administration américaine, est désormais attendue début 2024. En Europe, l'autorisation est attendue au second semestre 2024 après des demandes complémentaires de l'EFSA.

Par ailleurs, Fermentalg a pris la décision de lancer commercialement aux Etats-Unis la phycocyanine issue par fermentation de précision de la souche Galdieria Sulphuraria, pour des applications dans les domaines de la nutraceutique et de la dermo-cosmétique[3], en s'appuyant sur ses propriétés fortement antioxydantes.

2/ Un nouveau partenariat industriel pour une compétitivité renforcée

Fermentalg a signé, le 15 décembre 2023, un partenariat industriel avec le groupe HuvePharma[4], actif dans les domaines de l'alimentation animale et humaine, qui assurera ainsi la production de son DHA Origins®. Fermentalg accède avec cette alliance à un outil industriel aux meilleurs standards mondiaux et à une capacité de fermentation de 10 000 m3, renforçant ainsi sa compétitivité industrielle et la qualité de son DHA Origins®. Ce partenariat répond en outre aux demandes de production dans l'Union européenne de clients majeurs, ainsi qu'à leurs exigences extra-financières croissantes, notamment en matière de minimisation de l'empreinte carbone.

Après des gains de productivité de plus de 25% en 2023 (temporairement compensés par des coûts de matières premières plus élevés : glucose et énergie) Fermentalg vise ainsi une amélioration au moins équivalente dès 2024, servant ainsi ses ambitions de croissance rentable.

3/ Accélérer le développement de nouveaux produits et valoriser sa plateforme biotechnologique par une approche d'innovation ouverte

Afin d'accélérer l'élargissement de son portefeuille produits, Fermentalg va intensifier son approche d'« open innovation », en partageant ses 14 années d'expérience de développement au travers de partenariats de collaboration avec des sociétés disposant de solutions complémentaires.

À titre d'exemple, Fermentalg a déjà initié une collaboration pour le développement d'une solution anti-inflammatoire dérivée de sa technologie de production d'oméga-3 et travaille également avec CarbonWorks, sa co-entreprise constituée avec le groupe Suez, sur de nouveaux ingrédients et actifs à base de microalgues. CarbonWorks développe une technologie de rupture, labellisée « deeptech » par Bpifrance, pour capter à grande échelle les émissions industrielles de CO 2 dans des photobioréacteurs innovants et produire des matières premières renouvelables dans une logique d'économie circulaire.

Cette approche vise à accélérer le cycle d'innovation et à mutualiser les ressources de recherche et de développement qui constituent un pilier central de la croissance future de Fermentalg.

4/ La RSE au cœur du nouveau plan stratégique

Acteur engagé de la transition écologique avec son offre de produits et solutions responsables et durables, Fermentalg considère les enjeux de durabilité comme un véritable levier de performance permettant d'améliorer l'efficacité économique et financière à travers une meilleure gestion des impacts, des risques et des opportunités résultant de la transformation sociétale à l'œuvre. Grâce à cette vision, Fermentalg a obtenu un score de 90 / 100, qualifié d'exemplaire, lors de sa dernière évaluation extra-financière[5].

Concrètement, la stratégie et les plans d'actions mis en œuvre par la Société incluent l'écoconception des produits, une production industrielle à l'empreinte carbone minimale et une réduction des déchets par la valorisation des coproduits et le recyclage de ressources telles que l'eau. Ces actions s'inscrivent logiquement dans la perspective du développement commercial avec de grands donneurs d'ordre de plus en plus exigeants.

Dans ce cadre, et anticipant dès aujourd'hui l'application future[6] de la nouvelle « Corporate Sustainability Reporting Directive » ou CSRD, Fermentalg s'est engagé dans la définition d'une feuille de route ESG basée sur la gestion des enjeux matériels pour son modèle économique, au regard de ses dépendances et de ses impacts.

De nouveaux moyens au service de ces ambitions stratégiques

1/ Une équipe dirigeante renforcée et organisée par segment de marché

Nico Bonne rejoindra Fermentalg début janvier 2024 en tant que nouveau Directeur Commercial. Anciennement VP Global Sales and Business Development chez KD Nutra, Nico Bonne dispose de 22 ans d'expérience sur les marchés internationaux des ingrédients et des oméga-3 qui viendront compléter l'expertise de Pierre Josselin sur les marchés de l'agroalimentaire et des produits de grande consommation. Nico Bonne aura plus particulièrement en charge le développement du marché des compléments alimentaires et l'entrée sur le marché pharmaceutique.

Marie Jane Fallourd, l'un des principaux acteurs du développement réussi de Blue Origins®, prend le rôle de Directrice Marketing & Produit, où elle utilisera son expérience de plus de 30 ans dans le développement et le lancement de produits innovants pour l'appliquer dans le domaine des ingrédients et de la cosmétique.

Christian Martin accompagne Fermentalg en tant que Conseiller Senior en développement stratégique. Son expérience de plus de 18 ans sur les marchés de la nutrition et plus spécifiquement des oméga-3, acquise successivement chez Martek, DSM et Veramaris, constitue un atout clé pour saisir de nouvelles opportunités sur les marchés de l'alimentation animale.

2/ Une réflexion en cours sur la structure financière et le financement du développement

Fermentalg a initié des discussions avec ses partenaires stratégiques et financiers afin d'identifier les meilleurs moyens et leviers pour accélérer sa croissance et atteindre un équilibre économique et financier, ce qui nécessitera des ressources financières complémentaires pour 2025. Dans ce cadre, la Société envisage son transfert de cotation sur Euronext Growth, marché de cotation plus adapté pour les PME-ETI innovantes.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, a commenté : « Au-delà des améliorations à court terme de notre performance commerciale et de notre compétitivité industrielle, le développement de nouvelles applications à partir de nos plateformes existantes et la conclusion de partenariats technologiquement innovants nous permettront d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires et la création de valeur pour nos parties prenantes. Fermentalg confirmera ainsi sa position de leader dans la fourniture de solutions durables répondant aux défis de la nutrition, de la santé et de la transition environnementale. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires de l'exercice annuel 2023,

25 janvier 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Paris (FR0011271600 - FALG), et est éligible au PEA-PME et au SRD long-only. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact pour les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance et communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance et communication

Anne-Catherine BONJOUR

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 93

fermentalg@actus.fr

[1] Rapport sur le marché des ingrédients EPA et DHA pour 2020-2021 - GOED

[2] Rapport sur le marché mondial des compléments alimentaires 2022-2027

[3] Marchés non soumis à autorisations réglementaires

[4] Au travers de ses filiales HuveNutra et Biovet

[5] EthiFinance ESG Ratings 2023 basé sur les données de l'année fiscale 2022

[6] Publication en 2027 sur les données 2026 pour les PME cotées comme Fermentalg