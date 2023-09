13/09/2023 - 18:15

Résilience des résultats malgré le recul conjoncturel d'activité ;

Stabilité de la trésorerie à plus de 15 M€ ;

Priorités du 2 nd semestre : réduction des stocks de DHA ORIGINS®, poursuite de l'innovation avec le lancement d'un nouveau produit BLUE ORIGINS® et autorisation réglementaire sur le colorant alimentaire attendue pour le marché américain ;

Préparation de la nouvelle feuille de route stratégique.

Libourne – 13 septembre 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2023[1] après arrêté des comptes par le Conseil d'administration en date du 13 septembre 2023.

À cette occasion, Pierre Josselin, Directeur général de Fermentalg, déclare : « Dans un contexte de tensions sur les prix de marché des huiles algales Omega 3, les ventes du premier semestre restent cependant stables par rapport au 2nd semestre 2022. Par ailleurs, une gestion prudente nous a permis de maintenir le résultat opérationnel à un niveau presque équivalent à celui du premier semestre 2022.

Alors que les prix de l'huile de poisson sont historiquement élevés du fait d'une offre mondiale limitée, le potentiel de notre technologie et la qualité de nos produits restent pertinents pour répondre aux enjeux structurels de ce marché.

En parallèle de la réorganisation de nos départements commercial et marketing, un fort accent est mis depuis mon arrivée sur l'innovation et la recherche de partenariats afin d'accompagner sur le long terme nos clients les plus exigeants et accélérer la prise de parts de marché, notamment sur de nouveaux segments. Alors que notre colorant bleu devrait recevoir l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) d'ici à la fin d'année, nous lancerons au mois d'octobre notre antioxydant bioactif issu du même programme Blue Origins®, à destination du marché de la nutraceutique.

Par ailleurs, les fonds levés en mars dernier nous donnent la visibilité financière nécessaire pour préparer sereinement le nouveau plan stratégique que je soumettrai au conseil d'administration à l'automne visant à assurer un volume de production et des débouchés pérennes à nos solutions grâce à l'expertise développée ces dernières années. »



Résistance des résultats malgré le recul conjoncturel du chiffre d'affaires

(en K€) S1 2022 S2 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 5 241 2 456 2 340 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 530 -4 135 -4 742 Résultat net -5 439 - 4 435 -5 673



Le 1er semestre 2023 enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 M€[2], contre 5,2 M€ un an plus tôt, dans un contexte macro-économique incertain et de tensions sur les prix de marché, ayant entraîné la réduction des achats de clients importants.

La baisse des charges résulte essentiellement de la diminution du coût des produits vendus consécutive au recul du chiffre d'affaires et du ralentissement des charges nettes de R&D, qui avaient connu en 2022 un pic lié à la finalisation des travaux d'industrialisation du nouveau colorant alimentaire naturel issu du programme Blue ORIGINS®. À l'inverse, la Société a subi l'augmentation des coûts de l'énergie (+143 k€) et a poursuivi ses efforts en matière de marketing (+130 k€) et RSE via la formation (+165 k€). Le résultat opérationnel du 1er semestre reste ainsi quasi stable à -4,7 M€, contre -4,5 M€ au S1 2022.

Après intégration de la charge financière globale, incluant 0,7 M€ de frais et variation de juste valeur de l'obligation convertible émise en mars 2023, et de la quote-part de résultats de CarbonWorks (-0,3 M€), filiale en phase de développement de son système de Capture et Utilisation du CO 2 , le résultat net s'établit à -5,7 M€, contre -5,4 M€ au S1 2022.



Maintien de la visibilité financière permettant de préparer la nouvelle feuille de route stratégique à moyen-terme

(en K€) 31/12/2022 30/06/2023 Capitaux propres 41 980 36 918 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 902 15 399 Endettement financier brut 11 018 17 288



À fin juin 2023, Fermentalg dispose d'une trésorerie brute de 15,4 M€, proche de son niveau de début d'exercice (15,9 M€), malgré un besoin en fonds de roulement semestriel exceptionnellement élevé du fait du niveau de stocks (8,4 M€).

La consommation de trésorerie sur le 1er semestre liée à l'activité (-3,6 M€), à l'augmentation du stock (-1,9 M€) et aux investissements courants (-1 M€), a été compensée par le flux de financement lié au produit net de l'émission obligataire de mars 2023 (6,2 M€).

La variation de dette financière, passée de 11,0 M€ à 17,3 M€, s'explique essentiellement par l'émission d'obligations convertibles de mars 2023[3].



Perspectives

Au cours du second semestre, la société a pour objectif d'intensifier ses efforts de commercialisation de sa gamme de lipides algaux enrichis en Omega 3 auprès des grands clients, afin de relancer progressivement son activité et de réduire son niveau de stocks, et de continuer les efforts de pré-commercialisation de son colorant bleu naturel dans l'attente des autorisations réglementaires qui devraient intervenir d'ici à la fin d'année 2023 concernant le marché nord-américain. Par ailleurs, la société lancera son bioactif antioxydant issu de la phycocyanine dans le cadre du salon Supply Side West qui se tiendra fin octobre à Las Vegas.

La Société prépare en parallèle son plan stratégique à moyen terme qui sera soumis au conseil d'administration et présenté à l'automne.





Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2023,

le 9 octobre 2023 (avant Bourse)

Annexes

Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 Chiffre d'affaires 2 340 7 648 5 241 Autres produits liés à l'activité 538 1 387 440 Coût des produits vendus -1 860 -5 831 -4 046 Frais de recherche et développement -1 998 -4 774 -2 487 Charges opérationnelles hors R&D -3 762 -7 096 -3 678 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 742 -8 665 -4 530 Charges de personnel liées aux paiements en actions -76 -202 -36 Autres produits et charges opérationnels non courants 225 -163 -225 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 594 -9 030 -4 792 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 113 17 3 Coût de l'endettement financier brut -216 -441 -175 Coût de l'endettement financier net -103 -424 -173 Autres produits et charges financiers -686 39 -47 Charge nette d'impôt 0 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -289 -459 -428 Résultat net -5 673 -9 874 -5 439 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -5 673 -9 874 -5 439 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 0 200 78 RESULTAT NET GLOBAL -5 673 -9 675 -5 361 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -5 673 -9 675 -5 361 Résultat net par action (en €) -0,13 -0,24 -0,13 Résultat net dilué par action (en €) -0,13 -0,24 -0,13





Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 ACTIFS Actifs incorporels 14 660 14 365 14 065 Actifs corporels 11 998 12 582 12 934 Participation dans les entreprises associées 3 702 3 993 4 024 Actifs financiers et autres actifs non courants 283 301 95 Impôts différés actifs 0 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 30 644 31 240 31 118 Stocks 8 358 6 411 4 961 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 292 1 344 1 024 Autres créances 3 127 2 643 3 762 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 399 15 902 20 286 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 28 176 26 300 30 033 TOTAL ACTIFS 58 820 57 540 61 151 PASSIFS Capital 1 714 1 684 1 668 Primes 36 203 44 010 43 399 Réserves et RAN 4 673 5 960 5 815 Résultat net global -5 672 -9 675 -5 361 Capitaux propres part du groupe 36 918 41 980 45 521 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 36 918 41 980 45 521 Dettes financières non courantes 15 858 10 187 8 551 Engagements de fin de carrière 298 253 331 Autres passifs non courants 479 538 212 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 16 636 10 978 9 094 Dettes financières courantes 1 430 831 1 132 Provisions pour risques courants 10 190 340 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Dettes fournisseurs 2 204 1 522 3 485 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 1 623 2 040 1 579 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 5 267 4 583 6 536 TOTAL PASSIFS 58 820 57 540 61 151





Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 Résultat net global -5 673 -9 874 -5 439 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 139 2 548 922 Charges calculées sur paiements en actions 88 196 36 Quote-part sociétés mises en équivalence 289 459 428 Plus ou moins-values de cessions 0 -66 -67 Quote-part subventions en résultats -58 -284 -6 Variation de juste valeur des OCA 388 0 0 Capacité d'autofinancement -3 826 -7 022 -4 127 Coût de l'endettement financier brut 216 441 175 Charges d'impôts 0 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -3 610 -6 581 -3 951 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks -1 947 -3 504 -2 054 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) 52 197 517 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 678 355 2 333 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -850 1 321 -931 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -2 067 -1 631 -135 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -5 677 -8 212 -4 086 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -1 302 -3 728 -2 284 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 615 1 136 434 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -298 -1 437 -939 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) -65 -2 910 -2 910 Variation des dettes sur immobilisations 17 -313 -281 Variation des autres actifs et passifs non courants 0 -128 78 Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 95 536 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -1 032 -7 286 -5 366 Augmentation de capital liée à la société mère -12 4 549 3 924 Acquisitions et cessions d'actions propres -3 -94 -78 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 6 412 1 492 0 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -175 -525 -100 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -14 -32 -18 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 6 208 5 389 3 728 Variation de trésorerie -502 -10 109 -5 724 Trésorerie d'ouverture 15 902 26 010 26 010 Trésorerie de clôture 15 400 15 902 20 286 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): 0 28 -800

[1] Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le mercredi 13 septembre 2023. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2023.

[2] 2,4 M€ précédemment publié avant finalisation des travaux d'arrêté des comptes

[3] Sur un total de 6 847 828 obligations convertibles émises, 586 000 étaient converties à la clôture du 30 juin 2023 ayant donné lieu à la création de 758 790 actions