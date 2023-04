20/04/2023 - 07:30

Croissance du chiffre d'affaires (+35%) et taux de marge brute (24%) impactés en 2022 par le contexte macroéconomique et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières ;

Structure financière renforcée afin de poursuivre l'intensification de l'effort commercial et l'élargissement du portefeuille de produits ;

Évolution au sein du Conseil d'Administration pour renforcer la dimension RSE.

Libourne – 20 avril 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, présente ses résultats annuels 2022[1] après arrêté des comptes par le Conseil d'administration en date du 19 avril 2023.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « L'année 2022 a été particulièrement intense et contrastée, avec nombre d'avancées réalisées avec succès par les équipes de Fermentalg, mais aussi son lot de nécessaires adaptations pour faire face au contexte macroéconomique changeant. Les comptes annuels ne reflètent pas encore les progrès opérationnels accomplis ni le potentiel qui s'ouvre à nous, mais nous avançons sereinement, confiants dans notre technologie et la pertinence de notre offre, et avec une structure financière renforcée début 2023. »



Des résultats impactés en 2022 par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières

(en K€) 2021 2022 Chiffre d'affaires 5 647 7 648[2] Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -8 424 -8 665 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -5 856 -9 030 Coût de l'endettement financier net -640 -424 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -321 -459 Résultat net -6 850 -9 874



L'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie et des matières premières en 2022 et les coûts non-récurrents liés à l'industrialisation de BLUE ORIGINS® ont particulièrement pesé sur le compte de résultats. Sur l'exercice, les ventes de DHA ORIGINS®, première gamme commercialisée par Fermentalg, ont poursuivi leur croissance. Malgré un rythme ralenti en 2022 par la crise ukrainienne et ses effets sur la conjoncture macro-économique mondiale, le déploiement des Oméga-3s d'origine algale comme substitut aux huiles de poisson progresse sur tous les segments de marché, comme source plus durable de compléments alimentaires nutraceutiques essentiels et d'ingrédients entrant dans la composition d'une alimentation fonctionnelle.

L'année 2022 a également enregistré les 1ers revenus issus du programme BLUE ORIGINS® à la suite de la mise en production industrielle du colorant alimentaire bleu naturel, développé et commercialisé en partenariat avec DDW, filiale du groupe Givaudan.

Ainsi le chiffre d'affaires global 2022, incluant les ventes de DHA et les ventes d'échantillons pré-commerciaux du colorant bleu naturel (125 k€ au titre de 2022), est en progression de 35% et s'élève à 7,6 M€.

Sur le plan industriel, le taux annuel de marge brute (24% contre 35% en 2021) est pénalisé par des coûts de production en forte hausse du fait de la flambée des prix du glucose et de l'énergie. Après un point bas au 1er semestre 2023 à 23%, la marge brute du second semestre ressort à 26%, en légère amélioration. Les mesures mises en place par Fermentalg pour améliorer sa productivité industrielle doivent avoir un impact progressif en 2023, après résorption des stocks actuels. En effet, les engagements pour assurer la montée en puissance des volumes et faire face à la demande initialement anticipée, ont conduit à une augmentation significative du niveau des stocks, valorisés à 6,4 M€ au 31 décembre 2022.

La charge de R&D nette dans le compte de résultat reste quasiment stable (+0,1 M€) du fait de l'activation de frais du programme BLUE ORIGINS®, plus élevés dans les dernières phases de développement en vue du passage à l'échelle industrielle, et des subventions reçues composant la hausse des dépenses brutes. Le montant total des dépenses activées s'élève à 2,6 M€, soit presqu'autant qu'en 2021, en ligne avec le calendrier du programme. Les charges opérationnelles hors R&D restent quasiment stable (+0,1 M€).

Le résultat opérationnel de l'exercice, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort ainsi à -8,7 M€ contre -8,4 M€ un an plus tôt. Après prise en compte d'éléments non courants, le résultat opérationnel ressort à -9,0 M€ contre -5,9 M€ pour l'exercice 2021 qui avait bénéficié d'une reprise de provision sur les actifs BLUE ORIGINS® pour un montant de 2 M€.

Enfin, le résultat net s'établit à -9,9 M€ (contre -6,9 M€ en 2021) après intégration du coût de l'endettement financier (en baisse de 36% sur l'exercice à 0,4 M€ contre 0,6 M€ en 2021) et de la quote-part de résultats de CarbonWorks, filiale dédiée au développement de solutions d'économie circulaire du CO 2 .



Une structure financière solide…

(en K€) 31/12/2021 21/12/2022 Capitaux propres 47 002 41 980 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 010 15 902 Endettement financier brut 9 607 11 018



Au 31 décembre 2022, Fermentalg dispose d'une trésorerie brute de 15,9 M€ (26,0 M€ fin 2021).

Outre les besoins liés à l'activité (-7,0 M€), la consommation de trésorerie est principalement liée à l'augmentation des stocks (-3,5 M€), aux investissements courants des plateformes technologiques (-1,4 M€) et à l'investissement de 2,9 M€ dans le cadre de l'augmentation de capital de CarbonWorks[3] réalisée en février 2022.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires (BSA-DE et BSA-BLUE) et l'usage de la ligne de financement en fonds propres (BSA-EL) ont permis de lever un montant total net de 4,5 M€[4].

La dette financière, représentant un montant brut de 11,0 M€ à la clôture de l'exercice, est essentiellement composée d'avances remboursables (6,6 M€ dont +1,5 M€ en 2022) et des obligations convertibles en actions souscrites en juin 2020 par DDW Inc. pour un montant net de 3,3 M€.

Enfin, Fermentalg a sécurisé le 14 mars 2023, par le biais d'une émission obligataire[5][6], un financement complémentaire de 6,3 M€ afin d'accompagner son plan de développement.



… au service du renforcement de son portefeuille produits

Grâce à ces nouveaux moyens financiers, l'effort sera maintenu sur l'élargissement de la gamme de produits à base de microalgues et les investissements commerciaux associés. Fermentalg anticipe notamment la mise sur le marché de son colorant alimentaire bleu naturel d'ici la fin de l'année en partenariat avec le Groupe Givaudan, une fois les autorisations réglementaires obtenues, et le lancement commercial d'une huile enrichie EPA+DHA et d'un bioactif antioxydant.

Ainsi, Fermentalg continue de se renforcer comme un des leaders français de la bioéconomie marine au service de la santé et des besoins alimentaires de demain.



Une évolution au sein du Conseil d'Administration

En remplacement de Madame Hélène Moncorger-Pilicer, qui a souhaité démissionner pour des raisons personnelles, le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale, la ratification de la cooptation de Madame Nathalie Vallier en qualité d'Administratrice indépendante.

Nathalie Vallier a exercé pendant plus de 20 ans des fonctions diverses au sein des directions Finance de groupes internationaux lors d'étapes charnières de leur développement. Après avoir débuté son parcours au sein du groupe Société Générale en 1997, elle a été Directrice du Financement, des Relations Investisseurs puis du M&A du groupe Geodis de 2006 à 2013, avant de rejoindre le groupe lyonnais Seqens, acteur mondial de la synthèse pharmaceutique, en tant que Directeur de la Communication, des Relations Investisseurs et des affaires publiques. Depuis 2017, elle accompagne les directions générales de sociétés cotées sur les aspects de relations investisseurs, communication financière et ESG. Elle co-dirige le programme d'Executive Education « Gouvernance et Climat » à l'Université Paris Dauphine-PSL.

Nathalie Vallier est titulaire d'un Master en Finance à Lyon 2, d'un MBA obtenu Sciences Po Paris et de plusieurs certificats (HEC ICCF et CESGA).





Annexes





Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 7 648 5 241 5 647 Autres produits liés à l'activité 1 387 440 1 149 Coût des produits vendus -5 831 -4 046 -3 664 Frais de recherche et développement -4 774 -2 487 -4 650 Charges opérationnelles hors R&D -7 096 -3 678 -6 906 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -8 665 -4 530 -8 424 Charges de personnel liées aux paiements en actions -202 -36 -56 Autres produits et charges opérationnels non courants -163 -225 2 624 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -9 030 -4 792 -5 856 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 17 3 51 Coût de l'endettement financier brut -441 -175 -691 Coût de l'endettement financier net -424 -173 -640 Autres produits et charges financiers 39 -47 -33 Charge nette d'impôt 0 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -459 -321 Résultat net -9 874 -5 011 -6 850 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -9 874 -5 011 -6 850 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 200 78 241 RESULTAT NET GLOBAL -9 675 -4 933 -6 609 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -9 675 -4 933 -6 609 Résultat net par action (en €) -0,24 -0,13 -0,19 Résultat net dilué par action (en €) -0,24 -0,13 -0,19







Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021 ACTIFS Actifs incorporels 14 365 14 065 12 636 Actifs corporels 12 582 12 934 12 814 Participation dans les entreprises associées 3 993 4 024 1 542 Actifs financiers et autres actifs non courants 301 95 173 Impôts différés actifs 0 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 31 240 31 118 27 165 Stocks 6 411 4 961 2 907 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 344 1 024 1 541 Autres créances 2 643 3 762 3 253 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 902 20 286 26 010 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 26 300 30 033 33 711 TOTAL ACTIFS 57 540 61 151 60 876 PASSIFS Capital 1 684 1 668 1 599 Primes 44 010 43 399 44 819 Réserves et RAN 5 960 5 815 7 193 Résultat net global -9 675 -5 361 -6 609 Capitaux propres part du groupe 41 980 45 521 47 002 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 41 980 45 521 47 002 Dettes financières non courantes 10 187 8 551 9 002 Engagements de fin de carrière 253 331 368 Autres passifs non courants 538 212 218 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 10 978 9 094 9 589 Dettes financières courantes 831 1 132 605 Provisions pour risques courants 190 340 230 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Dettes fournisseurs 1 522 3 485 1 428 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 2 040 1 579 2 023 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 583 6 536 4 286 TOTAL PASSIFS 57 540 61 151 60 876





Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021 Résultat net global -9 874 -5 439 -6 850 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 2 548 922 723 Charges calculées sur paiements en actions 196 36 49 Quote-part sociétés mises en équivalence 459 428 321 Plus ou moins-values de cessions -66 -67 -694 Quote-part subventions en résultats -284 -6 -280 Capacité d'autofinancement -7 022 -4 127 -6 731 Coût de l'endettement financier brut 441 175 692 Charges d'impôts 0 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -6 581 -3 951 -6 039 Variation de stocks -3 504 -2 054 -887 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) 197 517 -298 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés 355 2 333 -304 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 1 321 -931 134 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 631 -135 -1 355 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -8 212 -4 086 -7 393 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -3 728 -2 284 -2 350 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 1 136 434 685 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -1 437 -939 -1 804 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) -2 910 -2 910 -500 Variation des dettes sur immobilisations -313 -281 -563 Variation des autres actifs et passifs non courants -128 78 -48 Cessions d'actifs corporels et incorporels 95 536 -168 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -7 286 -5 366 -4 747 Augmentation de capital liée à la société mère 4 549 3 924 30 193 Acquisitions et cessions d'actions propres -94 -78 45 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 1 492 0 1 391 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -525 -100 -5 050 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -32 -18 -268 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 5 389 3 728 26 311 Variation de trésorerie -10 109 -5 724 14 170 Trésorerie d'ouverture 26 010 26 010 11 840 Trésorerie de clôture 15 902 20 286 26 010 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): 28 -800 -174

[1] Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes annuels IFRS le mercredi 19 avril 2023 et les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel au plus tard le 28 avril 2023.

[2] 7 697 K€ publié en donnée non auditée le 19 janvier 2023

[3] Dont 1 M€ doit lui être reversé au débouclage de la série A qui lui permettra de détenir un tiers du capital de sa filiale au terme de cette 1ère levée de fonds

[4] À la suite de l'exercice de BSA émis dans le cadre du contrat d'« equity line » (création de 1 495 000 actions), de « BSA-DE » et de « BSA-BLUE » attribués respectivement aux actionnaires en juin 2020 et en décembre 2021 (création de 635 025 actions)

[5] Communiqué de presse du 15 mars 2023 « Pour accompagner son plan de développement, Fermentalg renforce sa trésorerie par une émission obligataire de 6,3 M€ auprès de 4 investisseurs européens »

[6] Sur un total de 6 847 828 obligations convertibles émises, 66 000 obligations ont été converties à ce jour