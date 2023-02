14/02/2023 - 18:25

Libourne – 14 février 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, figure pour la 3ème année consécutive parmi les Champions de la Croissance en France et se hisse à la 5ème place de l'édition 2023, tout en gardant la 1ère place des sociétés cotées en Bourse.

Les Echos Week-End et l'institut Statista ont dévoilé pour la septième fois le palmarès des Champions de la croissance qui rassemble les 500 entreprises françaises ayant une formidable capacité à développer leur activité et qui enregistrent le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires sur la période 2018-2021.

Fermentalg se distingue une nouvelle fois grâce à une croissance annuelle moyenne purement organique de 184,2% sur la période - plus fort taux de croissance parmi les sociétés cotées en Bourse du classement - et s'installe ainsi en tête du palmarès régional Nouvelle-Aquitaine et à la 5ème position au niveau national tous secteurs confondus[1].

La performance de croissance de Fermentalg s'inscrit également dans un engagement durable comme le révèle la dernière note extra-financière de Gaïa Research. L'agence de notation spécialisée dans la notation des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des petites et moyennes entreprises cotées sur les marchés européens, lui a attribué en 2022 une note de 85 sur 100, en progression de 5 points par rapport à l'année précédente.

Prochaine publication : résultats annuels 2022,

le 20 avril 2023 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Classement complet consultable ici.