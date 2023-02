13/02/2023 - 08:00

Communiqué de presse

Agenda financier 2023

Libourne – 13 février 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie son agenda financier pour l'année 2023.

Date Nature 20 avril 2023 Résultats annuels 2022 (avant Bourse) 10 mai 2023 Information financière du 1er trimestre 2023 (après Bourse) 19 juillet 2023 Information financière du 2ème trimestre 2023 (après Bourse) 13 septembre 2023 Résultats du 1er semestre 2023 (après Bourse) 9 octobre 2023 Information financière du 3ème trimestre 2023 (avant Bourse)





Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Date Nature 20 avril 2023 Réunion de présentation financière (SFAF) 25 mai 2023 Forum Midcaps Gilbert Dupont (Paris) 13 juin 2023 Assemblée générale annuelle Septembre 2023 Conférence d'automne Kepler Cheuvreux (Paris) 9 octobre 2023 Forum Investor Access (Paris) Décembre 2022 CIC Market Solutions Forum (Paris)





À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

