06/07/2022 - 07:30

Communiqué de presse

Informations relatives au nombre total

de droits de vote et d'actions

prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce

et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne – 6 juillet 2022

DATE NOMBRE D'ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL NOMBRE THEORIQUE

DE DROITS DE VOTE

(actions auto-détenues comprises) NOMBRE EXERÇABLE

DE DROITS DE VOTE

(actions auto-détenues exclues) 30 juin 2022 41 707 461 44 475 488 44 399 408

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.



Point sur l'exercice des BSA-DE

La période d'exercice des BSA-DE, attribués gratuitement à tous les actionnaires en juin 2020[1] et qui donnaient droit au porteur d'acquérir 1 action nouvelle au prix de 1,75 € pour 7 BSA-DE exercés, est arrivée à échéance le 25 juin 2022.

La conversation enregistrée depuis leur émission a donné lieu à la création de 2 421 715 actions nouvelles, soit un taux d'exercice de 82% au total.

[1] Émission réalisée dans le cadre d'une opération visée par l'AMF le 18 juin 2020 sous le numéro 20-26

Il est à noter que les BSA-BLUE, attribués gratuitement à tous les actionnaires le 22 décembre 2021 par la société et qui permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2,75 € pour 18 BSA-BLUE détenus, sont exerçables jusqu'au 15 décembre 2023.



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com