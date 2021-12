16/12/2021 - 18:30

Libourne – 16 décembre 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, annonce l'entrée du fonds d'investissement NextStage AM à son capital dans le cadre du placement privé souscrit par Theodore H. Nixon, Président du Conseil d'administration de DDW, ainsi que l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires.

Pour mémoire, Fermentalg a engagé, en juin 2020, un partenariat pluriannuel de développement technologique, industriel et commercial avec le groupe industriel américain DDW, qui vient d'être racheté par la société suisse Givaudan[1], pour mettre sur le marché BLUE ORIGINS®, son colorant alimentaire naturel bleu. Fort du succès de cette collaboration, Theodore H. Nixon avait fait part de son souhait d'investir 5 M€ à titre personnel dans Fermentalg[2].

Devant la volonté de NextStage AM de devenir un actionnaire significatif de la société, Fermentalg a décidé de porter la taille de sa levée de fonds à 8 M€ et ainsi permettre à NextStage AM d'investir 3 M€.

NextStage AM accompagne depuis 2002 les entrepreneurs de croissance dans leur développement avec sa plateforme de Capital-Investissement multi-stratégie qui représente à fin décembre 2020, plus de 6,1 Md€ d'encours sous gestion, directement et indirectement collectés auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers.

Florent Saint Léger, Directeur des investissements cotés de NextStage AM, déclare : « Cela fait plus de 18 mois que nous suivons Fermentalg, que nous analysons en profondeur la valeur de l'entreprise et que nous échangeons régulièrement avec le management. Aujourd'hui, nous avons acquis la conviction que c'est le bon moment pour nous de devenir actionnaire et d'accompagner l'entreprise dans sa croissance. Fermentalg est positionné sur les bons marchés, avec les bons produits, les bons partenaires et une équipe solide pour faire de leurs innovations des succès commerciaux. »

L'investissement est réalisé par l'émission réservée de 2 909 090 actions ordinaires exclusivement au bénéfice d'une catégorie d'investisseurs qualifiés, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, à laquelle ont souscrit Theodore H. Nixon à hauteur de 1 818 181 actions ordinaires et NextStage AM, à hauteur de 1 090 909 actions ordinaires.

Le prix de souscription a été fixé à 2,75 €, soit la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de Bourse précédant l'émission des actions, diminuée d'une décote de 10%.

À la suite du règlement-livraison des actions nouvelles, prévu le 21 décembre 2021, le capital social de Fermentalg sera composé de 39 921 587 actions. Theodore H. Nixon et NextStage AM détiendront respectivement environ 4,6% et 2,7% du capital de Fermentalg.

Cette opération renforce la trésorerie disponible de Fermentalg et vient en complément du désendettement de 3,5 M€ lié à la conversion par Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations, le 9 décembre 2021, des obligations convertibles en actions (OCA) souscrites en juin 2020.

Attribution gratuite de BSA-BLUE à tous les actionnaires

Comme annoncé et afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants aux succès de l'entreprise, chaque actionnaire de Fermentalg se verra attribuer, le 22 décembre 2021, 1 BSA-BLUE pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 15 décembre 2021. Cette attribution gratuite a été approuvée par les actionnaires réunis ce jour en Assemblée Générale.

18 BSA-BLUE permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2,75 € jusqu'au 15 décembre 2023. L'exercice de l'intégralité des 36 966 203[3] BSA-BLUE émis permettrait à Fermentalg de réaliser une levée de fonds complémentaire de 5,5 M€.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

À propos de NextStage AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF, NEXTSTAGE AM qui cultive depuis sa fondation en 2002, une philosophie « d'entrepreneurs-investisseurs », est l'un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui représente en termes d'encours à fin juin 2021, directement et indirectement, plus de 6,4 Mds € d'AUM. NEXTSTAGE AM investit dans un nombre limité d'Entreprises de Taille Moyenne (70 sociétés en portefeuille au 30/09/2021), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l'innovation, talents, international, croissance externe). NEXTSTAGE AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle en cours, de ses trois disruptions technologiques le digital, l'innovation environnementale, et la santé intelligente, et s'inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l'Économie à la demande (les plateformes digitales et le Saas), l'internet industriel (des robots jusqu'à l'IA), l'Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance environnementale), et l'Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l'expérience client. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. NEXTSTAGE AM s'est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l'innovation et en 2019 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019.

