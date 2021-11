03/11/2021 - 18:00

Nouveau record de ventes grâce au succès commercial de la gamme DHA ORIGINS® ;

; Démarrage de la phase d'industrialisation de BLUE ORGINS® ;

; Mise en service par CarbonWorks du 1er démonstrateur de capture et de bioconversion du CO 2 en milieu industriel.

Libourne – 3 novembre 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, publie son chiffre d'affaires à fin septembre 2021 et revient sur les derniers développements de son portefeuille de solutions pour un monde durable.

Chiffre d'affaires multiplié par 4 et solide niveau de commandes pour la fin de l'année

(en K€) 2019 2020 2021 Variation 2020/2021 Chiffre d'affaires S1 340 807 2 537 +214% Chiffre d'affaires T3 717 126 1 194 +844% Chiffre d'affaires 9 mois 1 056 936 3 731 +299%

Sur le plan commercial, Fermentalg confirme le succès grandissant de la gamme d'huiles DHA ORIGINS® avec des ventes de près de 1,2 M€ au 3ème trimestre 2021 et de 3,7 M€ sur les 9 premiers mois de l'année. Le volume de ventes sur 9 mois a ainsi été multiplié par 4 par rapport au niveau de 2020 et par 3,5 par rapport à celui de 2019.

Ce succès grandissant est le fruit de l'avantage concurrentiel de DHA ORIGINS®, la seule gamme d'huiles algales pouvant annoncer une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA. Cette offre sans équivalent séduit un nombre croissant d'industriels de l'agroalimentaire, à la recherche de solutions durables et naturelles répondant aux attentes des consommateurs.

Chiffre d'affaires 9 mois 2021 Amérique du Nord 56% Europe 32% Asie 12%

Cette très bonne dynamique devrait se confirmer avec un carnet de commandes à livrer avant la fin de l'année permettant d'anticiper un nouveau record de ventes au 4ème trimestre 2021 et un chiffre d'affaires 2021 d'au moins 5 M€ (2,2 M€ en 2020).

Afin d'entretenir au mieux cette dynamique, Fermentalg poursuit son travail de renforcement et d'optimisation de l'ensemble de sa chaîne logistique d'approvisionnement.

BLUE ORIGINS® en route vers une commercialisation en 2023

En parallèle, Fermentalg poursuit le développement industriel de BLUE ORIGINS®, son colorant alimentaire naturel bleu, dans le cadre du partenariat avec D.D. Williamson Inc. (DDW). La société a franchi, au début du 3ème trimestre 2021, un premier jalon technique (milestone), lié à la performance et à la productivité du procédé.

Fermentalg et DDW, qui a par ailleurs annoncé un projet de rachat par le groupe Givaudan visant à renforcer sa position de leader mondial sur le marché des colorants naturels, sont maintenant engagés dans la phase d'industrialisation du procédé de fabrication avec l'objectif de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux en 2022 pour un début de commercialisation courant 2023.

CarbonWorks : démarrage du démonstrateur pour capter et valoriser le CO 2 en milieu industriel

Enfin, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, CarbonWorks, la co-entreprise créée au début du 3ème trimestre par Fermentalg et Suez, a mis en service son premier démonstrateur de capture et de bioconversion du CO 2 à grande échelle.

Ce premier photo-bioréacteur de nouvelle génération, d'une capacité de 10 M3, est installé sur un site de méthanisation agricole basé à Cestas (Gironde). Il permettra, dans une logique d'économie circulaire, de :

Capter et dissoudre le CO 2 produit par l'usine de biogaz ;

et dissoudre le CO produit par l'usine de biogaz ; Transformer le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique ;

le carbone séquestré en biomasse organique par voie photosynthétique ; Valoriser cette biomasse comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse.

23,9 M€ de trésorerie brute à fin septembre 2021

À fin septembre 2021, Fermentalg disposait ainsi d'une trésorerie brute de 23,9 M€, contre 22,7 M€ à fin juin 2021, intégrant notamment l'encaissement du CIR (1,5 M€) et le paiement de 1 M€ de DDW sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits après le franchissement du 1er milestone lié au développement de BLUE ORIGINS®.

Fin octobre, Fermentalg a procédé au remboursement de l'obligation de 5 M€ souscrite en 2017 par DIC Corp. et annoncé une prochaine augmentation de capital de 5 M€ souscrite par Theodore H. Nixon, Président de DDW. Cette levée de fonds sera accompagnée d'une attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions (BSA BLUE) à l'ensemble des actionnaires[1].

